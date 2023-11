Sloužící zaměstnanci dopravců v Praze ani ve středních Čechách se v pondělí 27. listopadu do ohlášené stávky nezapojí. Její požadavky nanejvýš podpoří. Možná prohlášením, možní i viditelně ve svých vozidlech; například s použitím výstražných vest. Nikoli ale tak, že sami nevyjeli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Přesto se v hlavním městě mohou lidé v souvislosti s chystanými protivládními protesty s omezením dopravy setkat – a to i té veřejné. Z okolí demonstrací budou nejspíš odkloněny linky městské hromadné dopravy.

Lze například počítat s vytvořením mírné zácpy v případě, že dorazí více autobusů mířících s demonstranty k místu parkování na Letné (a možné také při jejich odjezdu po skončení akcí). Počítá se s tím, že na Letnou začnou autobusy masivněji najíždět od 10. hodiny – a odtud se jejich osazenstvo bude přesouvat na místo dění individuálně. Dá se tak očekávat i větší nápor v městské hromadné dopravě.

Pokud se objeví davy lidí, mohou omezit i průjezd tramvají na tratích v blízkosti Vltavy na staroměstském pravém břehu, spojení přes Mánesův most na Malou Stranu a tam mezi oblastí Klárova a Karmelitské. Tramvajové linky zde nejspíš budou odkláněny na objízdné trasy, a to to zřejmě již dopoledne. Aktuální údaje reagující na vývoj situace zveřejní pražský dopravní podnik na svém webu www.dpp.cz. Pravděpodobné také je, že postojí individuální doprava v ulicích centra: v případě, že průjezd aut omezí pořádaná shromáždění či pochod z náměstí Jana Palacha na Malostranské.

Kde se demonstrace „za lepší budoucnost“ uskuteční, nahlásili odboráři předem. Jako klíčová místa protestů si vybrali náměstí Malostranské a Palachovo, k nimž se připojuje ještě Jungmannovo. Před Strakovou akademií na nábřeží Edvarda Beneše by mělo fungovat petiční místo. Jak rozsáhlé tyto akce budou a kolik dorazí účastníků, se však ukáže teprve během pondělka. Předběžné odhady napovídají, že by mohly být početnější, než se původně očekávalo. A byť hlavní program má začít hodinu po poledni (s předpokladem ukončení do třetí odpolední), plynulost dopravy se může komplikovat už o několik hodin dříve: během dopoledne. Nemělo by to být překvapení: začátek některých shromáždění organizátoři nahlásili již na osmou ranní (byť v té době mají své akce teprve připravovat).

Na koordinační schůzce k pondělnímu dění, kterou primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svolal za účasti zástupců policie i městských strážníků již na středu 22. listopadu, zazněl předpoklad, že nejvýraznější omezení dopravy lze předpokládat v časném odpoledni – avšak nelze je vyloučit ani dříve: určitě je s touto možností třeba počítat už nejméně hodinu před polednem. Provoz na místě dění budou řídit policisté a strážníci; o změnách týkajících se veřejné dopravy rozhodnou její dispečeři, kteří budou i v kontaktu s policií.