"Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou," uvedl Havel. Podle druhého z pořadatelů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít "pronárodní odborníci". Prvním z řečníků byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík.