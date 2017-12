Dejvičtí pejskaři obdarovávají osamělé seniory. Pomoci jim můžete i vy

Pejskaři z Dejvic a Letné se spojili, aby pomohli osamělým seniorům. Společnými silami vybrali asi 28 tisíc korun. Z peněz utvořili balíčky kvalitních potravin, které si starší lidé často nemohou dovolit koupit. Pomozte opuštěné seniory najít i vy.

Med, dobrý čaj, kvalitní čokoláda nebo salám. Pro někoho pouze seznam běžných potravin. Pro starší a osamělé lidi krásný dárek k Vánocům. „Balíčky už máme hotové. Nyní je budeme rozdávat seniorům, které známe ze sousedství nebo nám o nich dali vědět lidé z Dejvic. Skvěle funguje na facebooku i Dejvická parta, kde jsme se ptali, jestli někteří neznají starší lidi, kterým bychom dárky mohli předat,“ popsala jedna z iniciátorek akce Jindra Tužilová.

S prvotní myšlenkou pomoci českým seniorům přišel Holaďan. Alex van der Kuijl pořádá každou sobotu na Letné cvičák pro psy, a to zadarmo. Chodí k němu lidé z Letné, Dejvic, ale především cizinci. „Alex je mezi pejskaři pojem. Psi ho milujou. Lidé si ale na něj musí zvyknout. Má velmi drsný styl humoru, který každému nesedne. Máme tam ale skvělou partu. Alex od nás občas vybírá 50 korun na nějakou charitu. Celý podzim jsme vybírali právě na zdejší seniory. Cizinci s přispíváním neměli problém, jsou velmi společensky proaktivní,“ vysvětlila majitelka francouzského buldočka Jindra Tužilová.

Pejskaři tak vybrali asi 28 tisíc. Za peníze pak nakoupili kvalitní potraviny, které si starší lidé často nemohou dopřát, i když to nepřiznají. „Jde o lidi, kteří mají ještě jiné vychování. Neřeknou si o pomoc. Čtyřicet let pracovali a teď nemají na čokoládu. Nepřiznají, že žijí od důchodu k důchodu. Jsou na to příliš hrdí. Když potkáte staršího souseda ve výtahu a chvíli si s ním povídáte, má z toho třeba zážitek na celý den,“ doplnila Jindra.

V Dejvicích jde tak především o sousedskou výpomoc pro seniory, kteří bydlí sami doma. „Ti jsou nejohroženější skupinou. Ježíškova vnoučata vnímám jako dokonalý projekt, který ale nepostihne všechny. Senioři doma jsou bez pomoci, osamělí a dost často bez financí. Jelikož jsem garantem sociálně zdravotní agendy na Svazu měst a obcí ČR, tak o téhle problematice něco vím. Akci máme jen v Dejvicích, popřípadě na Letné, z toho důvodu, abychom se seniory mohli vztahy dále udržovat. Zároveň nás jako sousedy znají, a tak se nebojí, že je chceme okrást nebo něco podobného,“ prozradila Jindra Tužilová.

Dárky dostávají senioři žijící sami nebo i páry. Často jde o lidi, kteří už nikoho nemají, a nebo se s rodinou vůbec nestýkají. „Balíček od nás dostala i bývalá majitelka chovné stanice německých boxerů. Chodila přes 70 let venčit na Letnou. Přesně tam, kde se teď scházíme my. Dárek od jiných pejskařů přijala. Protože jednou pejskař, navždy pejskař. Jelikož měla paní místo dětí celý život jen psy, teď jí nezbyl nikdo, kdo by se o ní postaral. Proto si s námi ráda popovídala,“ dodala milovnice psů.

Projekt funguje už třetím rokem. Původně pejskaři rozdávali balíčky seniorům ze svého okolí. Obdarovávali ale i starší lidi, které potkali na ulici nebo před supermarketem. Nyní se do akce zapojuje čím dál víc obyvatel Prahy 6. „Stále nám ale přebývají balíčky, proto prosíme, pokud znáte nějakého seniora z Dejvic, udělejte mu radost. Dárek mu můžete předat prostřednictvím nás nebo sami. Pokud nenajdeme dost starších lidí, dáme balíčky nejspíš lidem, kteří jsou na ulici,“ uzavřela pejskařka.