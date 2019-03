Místní, včetně současného starosty Prahy 6 Jakuba Stárka, se však svého oblíbeného lokálu s lidovými cenami zastali. Podnik s příjemnou venkovní zahrádkou pod kaštany zůstane zachován alespoň v příštích pár letech. „Podařilo se nám najít shodu a nájemce zůstává. Smlouvu má do 30. června 2022,“ uvedl za SŽDC její mluvčí Marek Illiaš. A dodal, že nyní jedná SŽDC s památkáři a stavebním úřadem o plánované opravě střechy.

Nejstarší pražské nádraží

Dejvické nádraží patří k nejstarším v Praze. Původně na jeho místě stávala lánská koněspřežka, po které se od roku 1830 dováželo dřevo z lesů v okolí Křivoklátu. V roce 1831 vyrostla i nádražní budova, která dodnes stojí naproti současné výpravní budově.

S průmyslovou revolucí začalo nádraží sloužit jako překladiště uhlí z kladenských dolů. V roce 1863 se koňka dočkala přestavby a začala sloužit vlakům na parostrojní pohon. O pět let později byla železnice prodloužena a napojena na nádraží Praha-Bubny, a tím i přes Negrelliho viadukt s Masarykovým nádražím. V 70. letech přibyl na nádraží drážní vodojem a nová výpravní budova.

Od roku 1999 jsou všechny tři budovy nádraží současná výpravní budova, budova nádraží koněspřežky a historický drážní vodojem chráněny jako kulturní památka. Celková rekonstrukce nádražní budovy proběhla v roce 2008. Kvůli svému architektonicky cennému neorenesančnímu a klasicistnímu vzhledu si budovy nádraží zahrály v několika historických filmech.

Futuristické Dejvice

Celá oblast okolo Dejvického nádraží by se zásadně proměnila, pokud by došlo k uvažovanému zahloubení trati. Zakopání kolejí by uvolnilo spoustu pozemků a vznikl by prostor pro další výstavbu v žádané pražské čtvrti.

„Prostor Hradčanská nad Dejvickým nádražím chceme připravit ve spolupráci s hlavním městem jakožto čtvrť 21. století. Mohlo by jít o aktivní budovy, zelené střechy, prvky chytrého města smart city a v neposlední řadě i nástroj boje s klimatickou změnou,“ představuje si Stárek. S hlavním městem proto chce vypracovat studii, jež by mohla sloužit jako podklad pro rozhodování radnice a pro budoucího investora.