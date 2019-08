„Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval,“ řekl Černý serveru iDnes. I proto se rozhodl v rozhovoru vylíčit nešťastné události ze své minulosti.

Před lety se partnerskou krizi, kterou emočně nezvládl, rozhodl vyřešit vraždou manželky a následnou sebevraždou. Když ale ženu nečekaně potkal s milencem, zastřelil je oba. Poté chtěl zabít i sebe střelou do hlavy, tu ale přežil.

Čas ve vězení trávil studiem

Původních 20 let vězení mu bylo v odvolacím řízení sníženo na 17, z nichž si odpykal dvě třetiny. Vystřídal věznice v Českých Budějovicích, Brně, Valdicích a na pražské Ruzyni. Během celého pobytu za mřížemi se věnoval vzdělávání. Vystudoval gymnázium, získal několik výučních listů a rekvalifikačních kurzů. Studoval i Teologickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou ale kvůli propuštění na svobodu v roce 2012 nedokončil. V současné době žije v Praze a živí se odstraňováním graffiti.

Karlův most posprejovali v půlce července dva němečtí mladíci, které policie ještě na místě zadržela. Soud jim uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty 100 tisíc korun. V sobotu 27. července začali restaurátoři pracovat na odstranění graffiti s tím, že práce budou dokončeny nejpozději 15. srpna. Už v noci na neděli však nápis záhadně zmizel. K vyčištění pilíře se následně sám přihlásil na policejní služebně Miloslav Černý.

„Zhruba čtrnáct dní se nic nedělo, a protože jsem věděl, že je to mezní doba, tak jsem přišel na místo. Jsem přesvědčený, že každý Čech chce, aby Karlův most vypadal hezky. To bylo mou motivací, ne abych dělal hlupáky z odborníků,“ řekl Černý serveru SeznamZprávy.