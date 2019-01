Praha - Desítky stížností řeší ministerstvo práce a sociálních věcí kvůli prodlevě ve vyplácení některých sociálních dávek. Podle právníků ale hrozí státu žaloby za čekání na vyřízení žádostí kvůli nedostatku posudkových lékařů.



Psychologové a terapeuti navíc varují: průtahy se mohou u některých lidí projevit psychickými poruchami. Na problém Deník upozornil již v úterý 15. ledna.

Někdo čeká i rok

Až roční čekání Pražanů na peníze z některých sociálních dávek trvá již od loňského roku. Důvodem je nedostatek posudkových lékařů. Pražský úřad práce by jich měl mít podle tabulek 12, ve skutečnosti jich posuzuje šest. Na úřadech městských částí se proto kupí tisíce nevyřízených žádostí. Nejhůře je na tom Praha 6. Má jich na 1800. Podle ministerstva je situace v Praze nejsložitější z celé České republiky.

„Pokud nejsou žadatelé spokojeni s prací úředníků, měli by se obrátit na nadřízený orgán s tím, že dochází k průtahům, a mělo by být zakročeno,“ doporučil čekajícím právník Oldřich Choděra.

Takovým orgánem je v případě sociálních odborů ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). „Na MPSV dorazily urgence žadatelů o sociální příspěvek v počtu maximálně několika desítek,“ uvedl mluvčí ministerstva Jiří Sezemský. Týkaly se dlouhého vyřizování žádosti a výše příspěvků. Úředníci ministerstva musí stížnosti podle Oldřicha Choděry posoudit do půl roku. Pokud s jeho závěrem žadatel nebude souhlasit, může se obrátit na soud žalobou škody způsobené nesprávným úředním postupem. Možnost bránit se soudní cestou potvrdil i advokát Tomáš Pelikán. „Podmínkou je, aby člověk, který podá žalobu na stát, prokázal, že při vzniku škody byla porušena zákonná povinnosti státu a že mezi škodou a porušením povinnosti existuje příčinná souvislost,“ popsal Pelikán.

K takovému případu by mohlo dojít například u člověka, který by si vzal kvůli nutnosti platit sociální služby půjčku. Úroky by pak mohl jako škodu vymáhat po státu.

Někteří lidé možnost soudního sporu zvažují. „Soudně bránit se rozhodně nebojím. V případě, že v dohledné době nebude žádost mé maminky vyřízena, zvážím stížnost na ministerstvo a následné právní kroky,“ řekl Jaroslav Šmíd, jehož matka žádá o příspěvek na bezmocnost osm měsíců v Praze 4.

Případných žalob se ale MPSV neobává. „Zdůrazňuji, že všem žadatelům bude příspěvek v případě přiznání vyplacen zpětně. V dohledné době očekáváme významné zlepšení situace. Ke stabilizaci v celé republice dojde během několika týdnů, v Praze během několika měsíců,“ dodal mluvčí MPSV Sezemský.

Jak ale upozorňují psychologové a terapeuti, čekání může mít i jiné následky. Spolu s reformami systému sociální péče a zdravotnictví může prodlužování výplaty peněz sociální dávky vést k psychickým obtížím.



Může to končit depresemi

„Průtahy ve vyřizování žádostí mohou vést k bezradnosti, kdy člověk zahořkne, vnímá svět jako nepřátelské, arogantní prostředí, které je apatické vůči jeho problémům. Neustálé změny v byrokratickém postupu a reformy mohou na člověka působit až destruktivním způsobem. To znamená, že to může probudit panické stavy, deprese, a v krajním případě mohou problémy vyústit až v sebevraždu. Samozřejmě jde o souhru více okolností,“ popsal možné vlivy psychoterapeut Lukáš Králíček, který pracuje se seniory.

„Každý je na tom jinak. Někdo se se situací vyrovná, někdo čeká na každou korunu jako na smilování. Nesporně ale jde o selhání byrokratického aparátu, které může vést v situaci permanentního zdražování všeho ke ztrátě důvěry ve stát. Nemůžeme se pak divit, že tolik lidí upadá do stavu pasivity,“ uvedl psycholog Slavomír Hubálek.