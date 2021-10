Happening uspořádal spolek Dekomunizace. Cílem akce bylo podle Michala Gregoriniho ze spolku připomenout lidem důležitost každého hlasu ve volbách. "Vyzýváme osobnosti z celé republiky, ale jakékoliv, nejenom známé, aby rozdávali banány jako symbol a případně aby i bez banánu upozorňovali svoje rodiče, prarodiče, děti, že volby jsou skutečně důležité a že když k volbám nepůjdou, tak jejich hlas můžou dostat extremisté," řekl Gregorini po skončení akce, která trvala asi půl hodiny.

Z metra vycházející lidé vesměs oba herce buď ignorovali, nebo si beze slova banán vzali a pokračovali v chůzi. Výjimku tvořili přítomní komparzisté, kteří ovocem několikrát praštili o zem, později ho jeden z nich rozšlápl a několikrát utrousili nebo vykřikli směrem k hercům nelichotivou poznámku. Žádný z procházejících lidí se u herců na delší dobu nezastavil, aby se dozvěděl, proč banány rozdávají.

Vávra po skončení akce novinářům řekl, že si v současnosti sice žijeme krásně, ale minimálně v politice by to mohlo být důstojnější. Šteindler dodal, že za hlavní problém dnešní doby považuje posun morálky. "Co bylo před dvaceti třiceti lety nemorální, je dneska normální," míní. Dodal, že společnost by měla jasně říci, že komunisté za minulého režimu páchali zločiny, a proto mají z veřejného prostoru zmizet.

To je i názor, který dlouhodobě prosazuje spolek Dekomunizace. Jeho cílem je podle webu spolku "zbavit komunistickou stranu a její členy podílu na moci v České republice neustálým nenásilným připomínáním zločinů této ideologie veřejnosti". Dnes rozdávané banány připomínaly nedostatek tohoto ovoce za minulého režimu. Podle Gregoriniho jde však jen o symbol a materiální nedostatek nebyl na minulém režimu to nejhorší. "Nebyly banány, nebyl toaletní papír, ale hlavně nebyla svoboda," řekl dnes.