Bývalý hejtman David Rath možná stráví Silvestr opět za mřížemi

Bývalý středočeský hejtman a také poslanec za Kolínsko David Rath se po podmínečném propuštění možná ještě do konce roku vrátí do vězení. Jak České televizi potvrdil mluvčí soudu Jiří Wažik, Krajský soud v Praze by měl co nevidět rozhodnout o termínu nástupu.

David Rath po podmínečném propuštění z brněnské Vazební věznice Bohunice. | Foto: Deník/Jiří Sláma