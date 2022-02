Do institutu, který sídlí na pražském Staroměstském náměstí, mohou lidé nosit léky a zdravotnický materiál, spacáky, karimatky, deky, obuv od velikosti 42 a nabité powerbanky, a to do sobotních 22 hodin. "Sbírku jsme spustili v pátek a nyní máme věcmi zaplněné celé jedno patro," popsal Ambrozek. "Lidé to vzali útokem," uvedl s tím, že realita dalece předčila očekávání.