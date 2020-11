Dva dny po porodu chlapci praskly nedostatečně vyvinuté plíce, což způsobilo masivní krvácení a poškození orgánu. Následně mu začala selhávat i další ústrojí.

„Lékaři museli Danielka resuscitovat. I když mu nedávali žádnou šanci na přežití, přesto si svůj život vybojoval. Tak moc tu chtěl být s námi,“ říká maminka.

Komplikace nekončily

Aby nebylo málo špatných zpráv, měsíc po porodu se potvrdilo těžké poškození mozku kvůli dlouhé době bez kyslíku. Doktoři proto Danielovi předpovídali, že bude „ležák“, trvale připojený na plicní ventilátor. Zkrátka nebude vůbec vnímat své okolí.

Nadační fond AXON

Pomáhá lidem s poškozením mozku malým i dospělým pacientům s dětskou mozkovou obrnou, lidem po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatech hlavy, úrazech páteře či pacientům s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy. AXON rovněž pomáhá s kompletním vytvořením podkladů pro veřejnou sbírku či fondy. Pacientům a jejich rodinám poskytuje poradenství v oblasti fundraisingu a neziskového sektoru. Mezi klienty ročně rozdá přibližně 1,4 milionu korun.

A další komplikace: v pěti měsících se přidala epilepsie, kterou se podařilo v necelém roce zastavit.

O měsíc později odjel Daniel s maminkou na první rehabilitační pobyt do Janských Lázní. Následovaly sanatoria v Klimkovicích, v Polsku i na Slovensku.

„Díky rehabilitacím v AXONu udělal dosud největší pokrok,“ míní Petra Trdlová. Bohužel je nehradí pojišťovna a cena měsíčního programu je 82 tisíc korun.

Velký zlom v Danielově životě nastal před dvěma měsíci, kdy se dostal do Nadačního fondu AXON, který funguje při stejnojmenné neurorehabilitační klinice.

„Společně s Nadačním fondem AXON jsme tedy spustili sbírku na darovací platformě Donio,“ vysvětluje.

Štědří dárci pomohli

A povedlo se. Díky dárcům z celé republiky mohl Daniel rehabilitovat celý říjen. Za čtyři týdny cvičení udělal obrovský pokrok. Začal se mnohem více hýbat, používat ruce, lépe drží hlavu. Ale hlavně rehabilitace ho baví.

„Na každé cvičení se těší. Je šťastný, protože ví, že mu rehabilitace pomáhá. I když ho někdy bolí. Danielka trápí spasticita, kterou způsobuje vysoké svalové napětí, jež je odrazem poškození mozku,“ popisuje maminka.

Kromě rehabilitací je největší motivací malého bojovníka i jeho dvouletá sestřička, která ho zapojuje do všech her a částečně mu při nich i asistuje. Pravidelně mu podává pití nebo zvedá hlavu na vozíku. On ji na oplátku učí mluvit.

Chcete podpořit malého Daniela?

Příspěvek můžete vložit prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu AXON. Jeho číslo je: 2601572011/2010. Do zprávy pro příjemce stačí uvést jméno Daniel Trdla nebo použít variabilní symbol 20036.

„Daniel vnímá vše kolem sebe. Je velmi chytrý, všemu rozumí. Částečně mluví, takže si řekne o vše, co potřebuje. Přestože je poškození mozku opravdu veliké, zvládá trochu ovládat ruce, dokonce chodí i ve zdravotním chodítku. Nejčastěji je však zatím na vozíku,“ vypočítává Petra Trdlová.

Přestože mu lékaři nedávali žádnou šanci na přežití, Daniel zabojoval. A dnes se snaží užívat život stejně jako jeho sourozenci. „Snažíme se ho brát jako zdravé dítě. S asistentem Martinem plave, pomáhá mi vařit i uklízet, jezdí na handbiku. A miluje pražskou městskou hromadnou dopravu,“ dodává Danielova maminka.