Daniel Mazur: Spolupráce Pirátů a STAN na radnici Prahy 5 nebyla možná

Na Praze 5 došlo k překvapivé domluvě stran Pirátů a nezávislých, ODS a ANO. Strany podepsaly memorandum o budoucí koalici a nyní budou jednat o detailech. Starostou by se měl stát lídr Pirátů a nezávislých Daniel Mazur a za ANO se stane místostarostou Martin Slabý. Obsazení postu místostarosty za ODS zatím není známo. Daniel Mazur prohlásil, že do měsíce by chtěli mít fungující zastupitelstvo.

Úřad městské části Praha 5. Ilustrační foto. Foto: Facebook městské části

Před týdnem oznámily TOP 09, STAN a KDU-ČSL, že budou při vyjednávání postupovat společně, a s 16 mandáty by se jim stačilo domluvit s jakoukoliv ze zbylých stran. „Doufali jsme, že by mohla dál pokračovat úspěšná koalice z minulého období. To, že jsme vytvořili společný vyjednávací tým se STAN a KDU-ČSL, bylo přirozené vzhledem k synergiím, které mají tyto subjekty a které se projevují ve spolupráci na různých úrovních. To však neznamená, že bychom nechtěli jednat dál s ostatními stranami a nebyli flexibilní k jejich požadavkům. Vzhledem k malému rozdílu mezi jednotlivými stranami jsme měli ambici získat post starosty, což není v takové konstelaci nic neobvyklého a jak vidíme, děje se to i na jiných radnicích. Na magistrátu aspiruje na starostu čtvrtá strana v pořadí,“ vysvětluje Naděžda Priečinská z TOP 09. „Ale bez varování a bez pořádného vyjednávání vyšlo najevo, že ostatní strany raději dají přednost této koalici. Za nás bylo ještě vše na stole a byli jsme ochotni vyjednávat. Nedostali jsme však příležitost.“

Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09). Zástupci Demokratů Jana Kasla šli do letošních voleb na kandidátce STAN. To však vadilo Pirátům a nezávislým, kteří zvítězili za podpory SNOP5 a široké škály spolků na Praze 5. „I kvůli nim jsme měli tak dobrý výsledek a pro ně by byla nepřijatelná spolupráce s osobami Tomáše Homoly a Zuzany Hamanové,“ zdůrazňuje Mazur. „Ti v minulém zastupitelstvu ještě jako zástupci Demokratů Jana Kasla řídili územní rozvoj, se kterým je hodně lidí nespokojeno. Jinak jsme vnímali možnost spolupráce s TOP 09 a KDU-ČSL, ale STAN byl pro nás nepřekonatelnou překážkou.“

V Praze 1 se na koalici domluvili Praha 1 Sobě, Piráti, My, co tady žijeme a Zelená pro jedničku. Starostou bude Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). ČTK to sdělili zástupci koaličních stran. V 25členném zastupitelstvu bude mít nová koalice většinu 15 hlasů.

Lídr Starostů a nezávislých David Dušek ale o žádném problému nevěděl. „Nám na vyjednávání nic takového řečeno nebylo. Byli jsme velice překvapení, že se Piráti dokázali domluvit s ODS a ANO a mrzelo nás, že nedošlo k dalšímu vyjednávání. Měsíc je ale dlouhá doba a my počkáme, jak se vyvine jednání.“ Nebyl to však jediný problém, který bránil k vytvoření jiné koalice. „ODS je demokratická strana a ctí výsledky voleb,“ připomíná Lukáš Herold z ODS. „Proto se nám nelíbí, když pátí na pásce začnou hned po volbách vytvářet jakési silové bloky a pokoušet se donutit ostatní strany ke spolupráci. S Piráty byla domluva velice civilizovaná, až mě to i mile překvapilo, a ANO na Praze 5 již známe a věříme, že naše koalice dokáže být plodná.“

O silovém bloku se zmínil i Jan Trojánek z ANO. „Mám pocit, že nás chtěli tímto blokem vyšachovat. My jsme předpokládali, že by šlo pokračovat ve stávající koalici, která byla ve volbách úspěšná, ale je také trochu padlé na hlavu, že ti, co prohráli volby, na jednání poté požadují post starosty. To se panu Richterovi zrovna moc nepovedlo. Domluva s Piráty byla namísto toho klidná a mile překvapila.“ Koalice Pirátů a nezávislých, ODS a ANO bude mít ve 43členém zastupitelstvu 27 hlasů.