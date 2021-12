„Jsem zaměstnankyní domova seniorů, ale ještě školím, takže si daně dělám sama. Již od studentských let pravidelně daruji. I díky darům mi stát vrací část peněz. Co dostanu zpět, to posílám dál na dobré účely,“ popsala Pražskému deníku Tonarová.

Osmačtyřicetiletá Jitka Reineltová posílá každý měsíc neziskové organizaci Parent Project, která pomáhá dětem se svalovou dystrofií, dvě stě korun. „Ročně to tedy dělá 2400 korun. A pak neziskovce poskytuje i moře hodin času zdarma. A proč daruji? Chci motivovat a podpořit další dárce, že i malá měsíční částka má smysl,“ říká Reineltová.

Pokud i vy uvažujete o finančním daru, o který byste si chtěli na jaře příštího roku snížit daňový základ, je potřeba darovat do konce letošního roku. A pozor – důležitá je i částka.

Pozor na minimální hodnotu daru

„Jednou jsem chtěl udělat dobrý skutek a poslal jsem neziskovce pět set korun. Jaké pak bylo mé rozčarování na jaře dalšího roku, když jsem si zjistil, že pětistovka nestačí,“ svěřil se šestadvacetiletý Tomáš Král z Prahy 6.

V čem byl problém? To pro Pražský deník objasnila Marie Nebuželská, expertka na daně. „Člověk musí darovat v součtu minimálně dvě procenta svého základu daně nebo 1 000 korun. Částku také můžete darovat po menších částkách různým organizacím. Součet pak musí činit stanovené minimum.“

Právě před koncem roku připomíná Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR), aby také lidé, kteří letos darovali, si nezapomněli zažádat o potvrzení.

„Týká se to například obrovské solidarity v souvislosti s tornádem na jižní Moravě. Zásadní je, aby si lidé nechali vystavit doklad o poskytnutém daru, který pak budou moci uplatnit v daňovém přiznání za letošní rok,“ sdělil Pražskému deníku Marek Šedivý, ředitel AVPO ČR.

Covid-19 zlepšil podmínky pro dárce

Podmínky pro dárce jsou letos výhodnější. A to paradoxně díky pandemii covidu-19. Zatímco podle dřívějšího zákona o dani z příjmu bylo snížení základu daně do výše 10 procent u fyzických osob, pro loňský a letošní rok se tento limit navýšil na 30 procent.

„Považujeme za správné, že stát podpořil soukromé dárce. V době pandemii čelilo mnoho lidí ekonomickým potížím. Ale pustošivé tornádo na jižní Moravě dokázalo lidi sjednotit. A s tím přišla i obrovská vlna solidarity,“ popsal Šedivý.

Právě obětem tornáda přispěla tisícikorunou i jednačtyřicetiletá Jana Taušová z Nehvizd. „Motivace byla jasná, chtěla jsem pomoci lidem na jižní Moravě, které postihla ničivá katastrofa a přišli o všechno. Přispěla jsem do první sbírky, která se otevřela skrze Nadaci Via.“

Kromě toho poslala letos ještě dalších 1 000 korun rodině dvou třináctiletých kluků, kteří se narodili s dětskou mozkovou obrnou. Odečíst si oba dary z daní Jana Taušová neplánuje. „Není to zas taková suma. Kdybych darovala třeba 20 000, tak bych si to asi odečetla.“

S tímto přístupem ale nesouhlasí Monika Jindrová z AVPO. „Pokud tuto možnost máme, je škoda ji nevyužít.“

Infobox:

Modelové příklady, které pro Pražský deník zpracovala expertka na daně Marie Nebuželská



Muž (50 let), s měsíčním příjmem 50 tisíc hrubého, jedno dítě si odepisuje z daní, hypotéka 10 tisíc měsíčně, bez dalších příjmů, spoří si penzijní připojištění 1000 korun měsíčně. Přemýšlí, jestli darovat 2 tisíce, 5 tisíc nebo 10 tisíc korun.



„U hypotéky je zásadní, kolik činí úroky, které při zahájení splácení hypotéky jsou vysoké, na konci splácení nízké, podle měsíční splátky tedy nelze dopad na daň odhadnout. Penzijní připojištění ve výši 1 000 korun měsíčně žádnou daňovou výhodu nepředstavuje, od základu daně se odečítá až částka nad 1 000 korun měsíčně. V tomto případě tedy muž darováním na dani z příjmů ušetří, a to v případě poskytnutí daru až do možného maxima, které činí za rok 2021 30 % základu daně, tj. v jeho případě až 180 000 korun. Ušetří na dani 19 % z poskytnutého daru, tedy v případě maxima to bude úspora na dani ve výši 34 200 korun.“



Žena (40 let) s měsíčním příjmem 35 tisíc korun hrubého má dvě děti, které si odepisuje z daní. Váhá, jestli darovat tisíc, 2 tisíce nebo 3 tisíce korun. Co je nejvýhodnější?

„V tomto případě po nedávném navýšení slevy na děti žena darováním na dani z příjmů neušetří, protože její daň z příjmů i bez darování bude nulová.“