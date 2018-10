Další změna v Praze 8. Piráti a Osmička žije nabízejí koalici TOP 09 a STAN

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Programátor Python / Perl - Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 70000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Národní č.p. 58/32, Nové Město,, 110 00 Praha 1, kontakt: Yakupova Yana, tel.: 774971056, e-mail: yana-yakupova@yandex.ru, , Požadavky na uchazeče, o VŠ vzdělání technického zaměření., o Praxe v oblasti IT min. 7 let., o Praxe s vývojem komerčních produktů v Pythonu min. 3 let., o Praxe s vývojem Perl min. 1 rok., o Praxe s produktem Servergraph min. 1 rok., o Praxe s administrací systému Windows / Linux min. 3 let., o Praxe s PostgreSQL a MySQL min. 3 let., o Vynikající znalost OOP., o Vynikající znalost architektury sítě., o Znalost Linuxu / Bash., o Zkušenosti s práci v týmu, o Zkušenosti s verzemi řízení Git, SVN., o Zkušenosti s použitím bug tracking systémů JIRA., o Vynikající znalost ruštiny (aktivní, na úrovní C1)., o Vynikající znalost angličtiny (ústně a písemně)., , Náplň práce, Vývoj softwaru Python a Perl.. Pracoviště: Bohemia software s.r.o. - nové město, Národní, č.p. 58, 110 00 Praha 1. Informace: Yana Yakupova, +420 774 971 056.