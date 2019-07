Dopravní podnik zatím vypsal soutěž na projektanta, který připraví dokumentaci pro stavební povolení. DPP počítá s tím, že stavět se začne v roce 2023, podle studie jsou náklady odhadovány na 308 milionů korun.

„Bezbariérový přístup je navržen jedním osobním výtahem z nástupiště do přestupní chodby a dalším osobním výtahem pak na povrch s vyústěním do kiosku umístěného v parku vedle chodníku v ulici Klárov severně od křižovatky s Valdštejnskou ulicí,“ řekla Hana Pohanová z tiskového oddělení DPP.

Na Karlově náměstí se staví už od května

Dopravní podnik má v plánu postupně bezbariérově zpřístupnit většinu stanic metra. Od května již běží stavba bezbariérového přístupu na Karlově náměstí, kde vzniknou 2+2 osobní výtahy s přestupní chodbou. Sdružení firem Hochtief a Energie stavební a báňská je buduje za 212 milionů korun.

Výtah bude na základě požadavku Prahy 2 ústit do Václavské pasáže. Výtahy jsou na nástupišti situovány do jedné třetiny blíže Karlovu náměstí. Ve stanici se ještě opravují ve směru na Karlovo náměstí eskalátory, hotovy mají být do půlky srpna.

Bez bariér by mělo být skoro celé metro

Ještě letos má začít rekonstrukce stanice Opatov, její součástí je také výtah pro bezbariérový přístup. „Projektová příprava bezbariérových zpřístupnění byla zahájena ve stanicích Radlická, Jinonice a Křižíkova, přičemž dokončení realizace se u všech předpokládá do roku 2022,“ vypočítává Pohanová.

O rok dříve by mělo být hotovo bezbariérové zpřístupnění stanic Českomoravská a Jiřího z Poděbrad. Zatím ve fázi studií a prověřování možností jsou plány na bezbariérový přístup ve stanicích Želivského, Pražského povstání, Náměstí Republiky, Flora a Hradčanská.