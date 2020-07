Někdejší policejní prezident Stanislav Novotný kritizoval svého jmenovce loni v prosinci ve vysílání Rossija 1. Ruská televize starostu pražské městské části oslovila kvůli jeho záměru vybudovat v Řeporyjích pomník vlasovcům. Stanislav Novotný, který policii šéfoval od května 1993 do října 1994, měl jako zástupce České republiky vysvětlit, kdo regionální politik je a jakou mají jeho slova ve společnosti váhu.

Člena ODS označil v televizi za blázna, neúspěšného novináře a člena „pražské kavárny", který se přes skandály snaží vydělávat peníze, píše Deník N. Politik v reakci na jeho slova řekl serveru iDnes.cz, že je Novotný šmejd. „Je mi lhostejné, co říkal o mně, ale vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku a vlastizrádci by měli viset," dodal tehdy podle Deníku N starosta.

A škodím si dál. Co už? Zavřít mě nedokáže a Řeporyjím jsou tyhle věci jedno. Tady pracuji, nekradu a je tu pořádek. Stát si mě nezaslouží. S vyšetřovatelm, co říká Obuškovi "pane doktore, se jinak bavit nebudu. pic.twitter.com/4vy7VCsOgI — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 3, 2020

Obvinění není jediné

Novotný navíc čelí obžalobě za to, že loni v květnu na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to „blíží vlastizradě".

„Obžaloba byla podána 9. dubna 2020 pro podněcování k trestnému činu. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky," řekl Deníku N mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Martin Černý. Věc ještě nebyla nařízena k projednání soudu. Komunálnímu politikovi za to hrozí až dva roky vězení.

„Vím, že nemám nikde do médií vyprávět, že někdo má viset. Jsou to ode mě strašné politické chyby a zaplatím za ně. Ale trvám na všem, co jsem řekl," řekl Deníku N Novotný.

Na začátku letošního roku byl Novotný podle serveru pravomocně odsouzen za vyhrožování smrtí podnikateli Markovi Vítovi. Soud mu uložil pokutu 66.600 korun. Dnes Deníku N zopakoval, že ji zaplatí a že jeho právní zástupkyně v dané věci podá dovolání Nejvyššímu soudu.