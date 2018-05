Další uzavírka na Žižkově. Bořivojova ulice se bude rekonstruovat až do října

K uzavírkám ulic na Žižkově se připojila další ulice. Od čtvrtka 3. května auta už neprojedou Bořivojovou ulicí. A to kvůli komplexní rekonstrukci plynovodu. Stavební práce zkomplikují provoz na další žižkovské ulici až do října.

Bořivojova ulice. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Kvůli uzavírce Husitské ulice kolabovala doprava na pražském Žižkově asi týden. Nyní se k rekonstrukci jedné z hlavních dopravních tepen na tomto místě přidalo uzavření další ulice. Tentokrát na horním Žižkově.



Kvůli komplexní rekonstrukci plynovodu rozkopou Bořivojovu ulici. Oprava bude trvat až do podzimu a dotkne se celé délky ulice mezi Ondříčkovou a Rajskou zahradou. Kvůli minimalizaci dopravních dopadů by se však měla opravovat ve 12 minietapách a to ve dvou vlnách.

Do 27. července se tak bude předělávat plynovod mezi Ondříčkovou a Lipanskou. Následně se dělníci přesunou na zbytek trasy, kde začnou pracovat od 30. července až do konce října.



„Nelze se vyhnout některým omezením, která s touto výstavbou souvisí. Tím nejviditelnějším jsou jistě výkopové práce a s nimi spojené zábory volných ploch a komunikací. Nelze se vyhnout lokálnímu omezení motoristů a chodců na místních komunikacích,“ popsal tiskový mluvčí pražské plynárenské Miroslav Vránek.