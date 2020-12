Ještě v polovině září se zdálo, že plán uspořádat tradiční novoroční ohňostroj nemůže nic ohrozit. Včera spolek Ohňostroj pro Prahu z. s. oznámil, že od akce ustupuje. Důvodem je aktuální epidemická situace, kdy pořadatelé nechtějí vystavovat návštěvníky případnému zdravotnímu riziku. Spolek se tak bude mnohem více věnovat své edukační kampani #NEBUDUSTŘÍLET, kterou chce bez zákazů a restrikcí napomoci k uklidnění dění okolo amatérského používání zábavní pyrotechniky na konci roku.

„Do poslední chvíle jsme byli odhodláni ohňostroj uskutečnit, přinést lidem trochu radosti a oslavit příchod nového, snad lepšího roku,“ vysvětluje předseda spolku Ohňostroj pro Prahu z. s. Jan Šaršoun. Z důvodu aktuální epidemické situace se však nakonec spolek rozhodl od záměru ustoupit.

Není to konec světa

Předseda spolku zároveň dodává, že nechtějí nikoho zbytečně ohrozit, případně celou situaci zhoršit. „Je situace, jaká je, a my rozhodně nechceme být příčinou nějakého lokálního zhoršení epidemické situace a zdrojem komunitního šíření nákazy mezi potencionálními diváky. V každém případě to však bylo velmi těžké rozhodnutí, lidem v těchto dnech kulturní vyžití a rozptýlení schází,“ dodal Jan Šaršoun.

Předseda spolku již o rozhodnutí informoval i Radu městské části Praha 2, která stejně jako v předchozím roce nad akcí převzala záštitu, a doufá, že nastavená spolupráce bude fungovat i v budoucnu.

„Na tom, co děláme se nic nemění. Svět nekončí, bude další novoroční ohňostroj a Praha jej bude potřebovat. A my uděláme vše pro jeho uspořádání. Ostatně aktuálně vypsaná veřejná sbírka bude pokračovat a vybrané finanční prostředky budou použité na ten příští novoroční ohňostroj, který si, pevně věřím, všichni užijeme o to více,“ uklidnil všechny předseda spolku Ohňostroj pro Prahu z. s.