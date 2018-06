Další nové vlakové zastávky? Osmá městská část je chce v Karlíně i Libni

Plány Prahy a městských částí na vybudování nových železničních zastávek dál narůstají. Praha 8 má na svém území sice kilometry kolejí, ale ani jednu železniční zastávku. Proto by chtěla vybudovat dvě v prostoru Balabenky a Karlína.

Městská část zatím zadala studii, která má ukázat, zda by bylo možné zastávky postavit. Autory jsou společnost Pro Cedop a Unit architekti. "Zadal jsem dopravním inženýrům a urbanistům zpracování studie, abychom zjistili, jestli jsou tyto zastávky technicky možné a jestli by byly užitečné," řekl místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Radnice už se při dvou příležitostech setkala s občany, aby jim prvotní plány představila. V případě Libně jde o zastávku U Kříže nebo na Balabence. Zastávka v Karlíně by mohla být poblíž Žižkovského tunelu propojujícího Karlín a Libeň na trati z Libně na Masarykovo nádraží. Té nahrává rostoucí počet kancelářských komplexů v Karlíně. Studie teď má ukázat, zda by měly takové zastávky přínos pro dopravu a zda by do vlaků přivedly nové cestující. Teprve pak by je zkoumal Ropid jako objednatel dopravy a později Správa železniční dopravní cesty.

200 kilometrů železnic

Podle Petra Šlegra ze společnosti Pro Cedop je v Praze 200 kilometrů železničních tratí, což je třikrát více než délka metra. "Vlak je nejrychlejším druhem veřejné dopravy, takže má šanci oslovit lidi, kteří dnes používají auto, především ze vzdálenějších částí Prahy a Středočeského kraje," řekl Šlegr. Podle něj by nové zastávky také urychlily pohyb místních obyvatel. Například z Libně do Hostivaře by se cestující dostal za 13 minut, do Krče za 17 minut.

Za tři minuty z Karlína do Libně

"Karlínu by se otevřelo přímé spojení směr Praha-východ, na nádraží Libeň by to byly pouhé tři minuty a do Horních Počernic deset minut,“ dodal Šlegr.

Studie počítá s případným napojením městské hromadné dopravy na nové železniční zastávky, zejména tramvají a metra, aby došlo k úbytku aut v centru metropole. Případný vznik zastávek představuje potenciál rozvoje veřejného prostranství v jejich okolí.

Studie má být hotová do konce prázdnin, pak ji začnou řešit úřady a Správa železniční dopravní cesty. SŽDC dlouhodobě zvyšuje počet zastávek v Praze. Nové zastávky vzniknou už najisto na trase mezi Vršovicemi a Hostivaří díky modernizaci koridoru. Mluví se také například o nové zastávce na Rajské zahradě.