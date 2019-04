Podle schváleného materiálu projektovou dokumentaci plánovaného Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 zpracuje studio Tubes/Atelier6, které vyhrálo dříve vypsanou architektonickou soutěž a vytvořilo návrh odkazující na kubismus bez konstrukce nad mostovkou tak, aby nový most nenásilně zapadl do vltavského údolí.

„Jsme zase o krok blíže k realizaci. Budeme mít další kubistický most,“ raduje se primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Právě boj za záchranu kubistického Libeňského mostu aktivistu Scheinherra vynesla až na „velkou“ radnici. Praha se kromě stavby nového mostu zabývá také možnou rekonstrukcí více než devadesát let starého spojení Libně a Holešovic.

Trojský most

Zatím poslední pražský most přes Vltavu byl zprovozněn v říjnu 2014 a nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „rámusák“, jehož provoz byl ukončen 7. října 2013.

Dvorecký most by měl vyjít na miliardu korun. Za projektovou dokumentaci zaplatí město 132,72 milionů. Společnost Praze dodá všechny potřebné dokumenty. Mezi nimi budou podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, firma zároveň připraví dokumenty nutné pro tendr na zhotovitele mostu. Scheinherr v pondělí prohlásil, že stavba by měla začít v roce 2022.

Dvorecký most bude sloužit pouze vozům městské hromadné dopravy, chodcům a cyklistům, s auty se na něm nepočítá. Východní vyústění mostu se plánuje u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most.

Radní řešili na pondělní schůzi také překlenutí Vltavy přes ostrov Štvanice. Lávka by měla nahradit přívoz, který nyní spojuje holešovický břeh Vltavy u Pražské tržnice a Rohanské nábřeží v Karlíně. „Je to třetí nejúspěšnější z přívozů a je vidět, že tam to spojení chybí,“ řekl náměstek Scheinherr. Stavba by podle něj mohla začít v letech 2021 či 2022, Prahu vyjde na maximálně 200 milionů korun a měla by být rychlejší než v případě Dvoreckého mostu. „Přívoz má sice svou romantiku, ale nové řešení bude mnohem pohodlnější,“ poznamenal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Na zmíněné lince P7 od března firma Ropid organizující MHD v metropoli a okolí nasadila větší loď s názvem HolKa 2.

Projekt lávky se prodražil

Dokumentaci pro výstavbu lávky z Holešovic do Karlína zhotoví Marek Blank, který zvítězil ve výběrovém řízení. Městu dodá mimo jiné dokumenty nutné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Praha za ně zaplatí téměř 30 milionů korun, ačkoliv se původně předpokládala cena zhruba o polovinu nižší. „Projekt byl pozměněn, konstrukce se rozšířila o jeden pilíř. Dokumentace zahrnuje i geologický průzkům,“ zdůvodnil Scheinherr.

Praha rovněž zvažuje, že by Prahu 7 a 8 spojil nový Rohanský most o kus dál po proudu řeky. Podle Scheinherra nyní vzniknou dvě studie na jeho polohu, tvar a řešení předmostí. V Karlíně má ústit do Urxovy ulice, kde přesně bude v Holešovicích, zatím není rozhodnuto. Hlavní město připravuje rovněž stavbu provizorního přemostění na místě zřícené lávky mezi Císařským ostrovem a Trojou. Kvůli nešťastné události z prosince 2017 se v Praze začaly kontrolovat další mosty - mnoho z nich je ve špatném stavu a probíhá diagnostika na jejich opravu.