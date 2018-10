Další etapa oprav kolejí v centru Prahy. Cestujícím radí informátoři ve vestách

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 15 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 30. Poznámka: Co můžeme nabídnout:, - jistotu pravidelné mzdy od 19 500 do 28 000 Kč, - smlouvu na dobu neurčitou, - zázemí velké společnosti, která je jedničkou na trhu sportovních potřeb, - výborný kolektiv a férový přístup nadřízených, - nástup dle dohody, třeba hned, - pracovní oděv a obuv, - svozy i odvozy do práce a z práce (metro Zličín, Beroun, Králův Dvůr), - směny krátký (ST, ČT), dlouhý (PO, ÚT, PÁ, SO, NE) týden, - práci od 7 do 19 hodin, , Náplň práce:, - přijímání, naskladňování a vyskladňování zboží , - manipulace se zbožím a kompletace zakázky, - vychystávání a balení objednávek, - práce na balicí lince, - práce se čtečkou (zaučíme tě), - práce na VZV - není podmínkou (v případě zájmu Tě zaučíme), , Požadujeme:, - zodpovědný a pečlivý přístup k práci, - dobrá fyzická zdatnost, - chuť pracovat a zlepšovat se (časem se u nás můžeš vypracovat na vedoucí pozici), - praxe ve skladu je výhodou, ale ne podmínkou. Pracoviště: Sportisimo s.r.o.001 rudná u prahy, K Vypichu, č.p. 979, 252 19 Rudná. Informace: Michaela Oupická, +420 725 838 520.