Další dopravní masakr v Praze? Rozhodne kontrola chátrajícího Hlávkova mostu

Technická správa komunikací už před dvěma lety upozorňovala na špatný stav konstrukce. Brzy dopravní stavbu čeká další důkladná prověrka. Náměstek primátorky předpokládá, že nečekané uzavření součásti magistrály nehrozí.

Náhle uzavřená Severojižní magistrála by Prahu proměnila v dopravní peklo. To by ovšem netrvalo „pouhých“ 14 hodin jako v případě úterního výpadku kamer v tunelu Blanka.

Odstrašující příklad Libeňského mostu a data ze zatím poslední hloubkové analýzy Technické správy komunikací (TSK) mohou varovat před černějším scénářem. Dokument TSK, schválený radními hlavního města už na jaře 2016 hodnotí stav Hlávkova mostu, který je důležitou součástí magistrály, jako „špatný“.

„Objekt, propojující vltavské břehy, který je součástí významné dopravní tepny města, má vady a poruchy, které mají přímý vliv na životnost konstrukcí. Ve velmi špatném stavu jsou vložené meziklenbové desky pod tramvajovým tělesem a vozovkou,“ stojí mimo jiné v tomtéž dokumentu, který rovněž varoval před „havarijním stavem“ dnes již zřícené Trojské lávky a „velmi špatným stavem“ uzavřeného Libeňského mostu.

Zřícení nehrozí, omezení ano

Jenže podobně jako Trojská lávka se ani Hlávkův most zatím nedočkal zásadní rekonstrukce. Jeho zřícení podle zprávy jednoznačně nehrozí, přesto po dvou letech hodlá TSK stav konstrukce znovu důkladně prověřit.

Výsledek rozhodne o jeho další budoucnosti a případném omezení provozu aut či tramvají. V těchto dnech TSK vypsala veřejnou soutěž na komplexní diagnostiku. Vítězná firma má mimo jiné za úkol navrhnout jak most opravit s ohledem na jeho památkovou ochranu.

Zátěžové testy

„Předmětem díla je stanovení zatížitelnosti a zhodnocení jednotlivých prvků konstrukce ze statického i korozního hlediska. Je nutné prověřit možnosti případného zásahu,“ stojí v zadávací dokumentaci.

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) tvrdí, že zatím nebezpečí zavření mostu nehrozí. „Už v prosinci proběhly na Hlávkově mostě zátěžové testy. Ty dopadly pozitivně a umožnily zachování dopravy na mostě včetně tramvají. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by most musel být náhle uzavřen,“ ujistil Dolínek.

Práce hned tak nezačnou

Omezování dopravy se ale řidiči ani cestující MHD rozhodně nevyhnou. TSK v analýze uvádí, že „bude nutné provést sanaci vozovky u podjezdu nábřeží Kapitána Jaroše a rekonstrukci rámové části Těšnovského tunelu u karlínského portálu.

Práce ale hned tak nezačnou. V současné době se totiž v místě staví nový kolektor pod Vltavou. Ten bude hotov až letos na podzim. Bez jeho dokončení není možné rekonstrukci mostu odstartovat.