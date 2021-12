„Naším cílem je navodit v projektu Smíchov City atmosféru přirozeně se rozrůstajícího města. Abychom toho dosáhli, k vyhodnocení architektonických návrhů na další tři domovní bloky jsme sestavili nezávislou porotu, jejímiž členy byli kromě našich zástupců také přední čeští odborníci a představitelé města,“ řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Ve výběrovém řízení společnost vybrala i tři projekční kanceláře budoucích bloků, jejichž úkolem bude koordinovat práci architektů od projektu pro územní a stavební řízení. Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce na třetí etapě Smíchov City by měly být zahájeny v závěru roku 2023.

Ve jménu architektonické pestrosti

V třech domovních blocích by v budoucnu mohlo žít až 1500 obyvatel. Deset týmů vybraných v soutěži nyní připraví souhrnnou architektonickou studii, pro kterou každý z nich zpracuje návrh tří konkrétních domů.

„Cílem projektu je navázat na nově založenou zástavbu a vytvořit obyvatelnou městskou čtvrť, která bude svou atraktivitou odpovídat její poloze v širším centru Prahy,“ přibližuje záměr Jan Kasl, předseda České komory architektů, který byl zároveň předsedou poroty.

Rezidenční bloky, z nichž první dva již vyrůstají, jsou součástí severní etapy projektu Smíchov City. Ta je zaměřena převážně na bydlení, chybět by v ní ale neměla ani řada služeb, restaurací a obchodů včetně supermarketu. Rezidenční část doplní kancelářská budova a park o rozloze přibližně 14 tisíc metrů čtverečních.

Dominantou jižní etapy Smíchov City by se měl stát kampus České spořitelny. Design čtveřice budov se zelenými střechami pochází z dílny vítězů architektonické soutěže, studií Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti

Bydlení i práce pro 12 tisíc osob

Čtvrť je navržena na principu města krátkých vzdáleností, přízemí všech domů je proto věnováno nebytové funkci. Kromě těch největších prostor určených pro prodej potravin nebo restaurace zde vznikne více než sto malých provozoven, obchodů a služeb.

Celý projekt navíc protne kilometrová pěší zóna. Nová čtvrť se dočká i vybudování základní školy, zdravotnických zařízení a lávky, která spojí Smíchov City s rekonstruovaným smíchovským nádražím.

Celkové náklady na projekt Smíchov City, vyrůstající na bývalém nádražním brownfieldu, přesáhnou 20 miliard korun. Pracovat či bydlet by v této nové pražské čtvrti, která by měla být kompletně dokončena do 12 let, mohlo zhruba 12 tisíc lidí.

Vítězné architektonické ateliéry – třetí etapa rezidenční části Smíchov City

A69 - architekti

SIEBERT + TALAŠ

MS architekti

CHAPMAN TAYLOR

Schindler Seko architekti

L.Z. - ATELIER

Pavel Hnilička Architects + Planners

Šafer Hájek architekti

edit!

majo architekti