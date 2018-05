Další blešák v Holešovicích. Za novými trhy na Ortenově náměstí stojí místní

V Holešovicích přibudou další bleší trhy. A to na Ortenovo náměstí. Nakoupit si na nich budete moci každou první sobotu v měsíci. S trhy na Řezáčově náměstí si nemají konkurovat, nýbrž je doplňovat. Jejich vznik si iniciovali přímo místní obyvatelé.

Bleší trhy na Řezáčově náměstí už nebudou jediné v Holešovicích. Přibudou trhy na Ortenově náměstíFoto: MČ Praha 7

„Bleší trhy na Řezáčově náměstí začaly v roce 2016 a od loňska se zde střídají s trhy farmářskými. Řada lidí si sem zvykla chodit nejen za nákupy, ale vnímá to jako příležitost pro přátelské setkávání se svými sousedy i navazování nových kontaktů. Náměstí se nám díky tomu podařilo hezky oživit sousedským ruchem,“ uvedla radní Prahy 7 Hana Třeštíková.

Trhy na Řezáčově náměstí nyní nebudou jediné v Holešovicích. „Další iniciativu z dolních Holešovic vítáme právě proto, že pochází přímo od občanů,. Zároveň si i Ortenovo náměstí zaslouží býti místem pro setkávání sousedů a lidí z okolí,“ doplnila Třeštíková.

Základem dohody mezi radnicí a pořadateli je, aby si oba bleší trhy nekonkurovaly. Mají se naopak doplňovat a vhodně rozšiřovat nabídku sousedských a komunitních aktivit na území Prahy 7. Bleší trhy na Ortenově náměstí uvidíte poprvé v sobotu 5. května.

Nejprve se budou konat každou první sobotu v měsíci a od července dále každou druhou sobotu v měsíci. Navštívit je budete moci mezi 8. a 16. hodinou. Bleší trhy na Řezáčově náměstí se pak konají každou poslední sobotu v měsíci od března do října. A to od 9 do 14 hodin.

Zbylé soboty mohou občané na Řezáčově náměstí navštívit populární farmářské trhy, které fungují bez sáčků a igelitek jako částečně bezobalové. Lidé tu tak nakupují do vlastních nádob, látkových tašek či košíků. Farmářské trhy jsou v létě otevřené od 9 do 15 hodin a v zimě od 10 do 14 hodin.