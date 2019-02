Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) před prázdninami varoval řidiče, že se cestou na dovolenou nevyhnou kolonám a zácpám kvůli rekonstrukcím. Jeho proroctví se vyplnilo. Žádal je, aby na cestách byli trpěliví.

Češi si jeho slova vzali k srdci. „Vyplývá to ze statistik úsekových měření rychlosti, z chování řidičů a z trvalého nárůstu aktivního zájmu o dopravní informace,“ řekl Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Rekonstrukce tak pokračovaly podle plánu. Odborníci oslovení Deníkem jsou ale přesvědčeni, že by to mohlo jít rychleji. „Zadavatel není schopen zajistit rekonstrukce a modernizace v řádu dnů, respektive týdnů, jak je tomu v zahraničí,“ postěžoval si prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Mnohem rychlejší opravy by byly významným přínosem jak pro nervy řidičů, tak pro naše hospodářství, a to i za cenu zvýšených nákladů,“ konstatoval.

„Přes léto bychom uvítali zprůjezdněný alespoň jeden hlavní tah bez oprav směrem na jih a do Chorvatska v návaznosti na zahraniční opravy a stavby,“ uvedl mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka. Rychleji by podle něj měli správci dálnic opravovat svodidla po dopravních nehodách. „Na našich závodech to stíháme v řádu hodin, tak proč to na dálnici trvá dny a týdny,“ uvedl.

Od července je na D1 v provozu 5,5 kilometru dlouhý úsek Velká Bíteš-Devět křížů, jímž se zdlouhavá přestavba dálnice přehoupla do druhé třetiny. Stavebníci na ní v současné době opravují šest úseků o celkové délce 40,5 kilometru.

Ještě letos počítají s dokončením rekonstrukce dvou z nich první je mezi Psáři a Souticemi a druhý mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Celkem by tak letos měli zprovoznit přes 20 kilometrů.

Z dalších větších oprav se nyní pracuje třeba na silničním okruhu kolem Prahy. Jde o rekonstrukci vozovky u Třebonic a Řep a také o trojici mostů. Vozovka se upravuje také na některých úsecích dálnic D3 a D8.