Dalibor Mlejnský je zastupitelem Prahy 11, volbám navzdory

Politický terén v Praze 11 je komplikovaný. Jižní Město je poslední větší městskou částí, kde jsou povolební vyjednávání zatím bezvýsledná. Malý politický comeback mezitím učinil kontroverzní exstarosta a také pražský zastupitel z let 2006-14 Dalibor Mlejnský.

V říjnu kandidoval za své regionální uskupení Jižní Město náš domov na druhém místě. Strana získala tři zastupitele, voliči ale před Mlejnským upřednostnili jeho kolegy. Někdejší starosta „jedenáctky“ za ODS přesto zastupitelem bude, protože dva z jeho spolustraníků se křesla vzdali.

„Tuhle rošádu přesně vystihuje rčení ‚vyhodíte ho dveřmi, vrátí se oknem‘,“ komentoval Mlejnského návrat jeho někdejší nástupce v čele radnice Jiří Štyler. Podle lídra v říjnových volbách vítězného Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) jde ze strany Mlejnského o „podraz na voličích“. Dalibor Mlejnský na naši e-mailovou žádost o vysvětlení nereagoval.

Mlejnského kauzy

Devětačtyřicetiletý politik a podnikatel je už pět let spolu s dalšími bývalými zastupiteli Prahy 11 obviněný v případu údajně nevýhodných prodejů obecních pozemků. V roce 2014 zabavila policie v Mlejnského bytě a kanceláři několik milionů korun v hotovosti.

Spojován byl také s odposlechy, které prováděla bezpečnostní agentura ABL bývalého ministra Víta Bárty a které byly zaměřené na politické konkurenty tehdejšího starosty jedenáctého obvodu.

Začátkem tohoto desetiletí navíc označily dva akademické posudky Mlejnského diplomovou práci za „převážně opsanou“. „Nic jsme neukradli, žádný zákon jsme neporušili,“ zopakoval Mlejnský letos v létě stanovisko k vyšetřování možné zpronevěry veřejných peněz. Jiří Štyler vysvětluje Mlejnského protlačení do zastupitelstva podnikatelskými zájmy lidí v pozadí.

Nová koalice je zatím v nedohlednu

Mlejnského formace Jižní Město náš domov (JMND) nicméně nebude na jihoměstské radnici stěžejní silou. Vítězné HPP a druzí Piráti by se nejspíš na koalici dohodli rychle. K většině v zastupitelstvu jim ale chybí jeden člověk. Na druhé straně stojí blok stran, které skončily ve volbách na třetím až pátém místě ANO, TOP 09 + STAN a ODS.

Cílem bloku je přesvědčit Piráty k vytvoření široké koalice s pohodlnou většinou. „Jednání s nimi se ale vlečou. Je to pro nás sice v tuto chvíli preferovaná varianta, ale pokud se nedohodneme, budeme muset hledat jiná řešení,“ sdělil šéf oblastní buňky ANO a kandidát hnutí na starostu Ondřej Prokop.

Blok se podle něj nebrání ani vyjednávání s HPP, přestože zmíněná trojice stran v minulém období Štylera silně kritizovala a stála za jeho odvoláním v polovině mandátu. „Nějakou formu koaliční spolupráce s Hnutím pro Prahu 11 připouštíme pouze jako krajní variantu,“ napsal Pražskému deníku lídr TOP 09 v Praze 11 Jakub Lepš. Pro vítěze posledních komunálních voleb je ale zase zcela nepřijatelným partnerem ODS, jejíž buňku v Praze 11 označuje Štyler za „silně toxickou“.

Bez HPP i Pirátů by se zbývající strany obešly jedině tehdy, kdyby vzaly na milost právě Mlejnského JMND a také dva zastupitele za Okamurovu SPD. „V případě SPD je to vyloučené kvůli celostátnímu zákazu spolupráce v rámci TOP 09. U JMND je to nepravděpodobné. Návrat pana Mlejnského do zastupitelstva možnost spolupráce kvůli jeho minulosti ještě snižuje,“ upřesnil Ondřej Prokop z hnutí ANO.