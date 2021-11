V knize píšete o rodinách, které obcházely pražské hřbitovy a hledaly své blízké. Podařilo se vám s nimi spojit?

To je například příběh jugoslávského pašeráka Ivana Maroše. Po válce přecházel hranice z Rakouska do Československa, opakovaně ho chytili, až dostal nepodmíněný trest. Po jeho skončení čekal na vydání do Jugoslávie a přitom roku 1953 zemřel v Pankrácké věznici, údajně na selhání srdce. Možná v tom hrála roli i roztržka mezi Sovětským svazem, potažmo Československem a Jugoslávií. Jeho příbuzní nic bližšího o jeho smrti nevěděli.

Mě se podařilo vypátrat jeho příbuzné v Chorvatsku. Psal jsem si s jeho praneteří Ines Maros a v jejich rodině se tradovalo, že byl v Praze zavražděn. Někdo jim tehdy poslal kufry s jeho obleky. Nepodepsal se. V 80. letech jej přijel do Prahy hledat jeho bratr Mirko. Chodil po hřbitovech a hledal náhrobek se jménem, ale najít jej nemohl. Teprve letos jsem jim po mnoha desítkách let mohl říci, kde jejich příbuzný leží.

Dá se říci, kolik takových případů bude?

Budou jich mnoho, minimálně desítky, okolo politických vězňů se hodně utajovalo. Některé rodiny to zjistily, protože jim to někdo prozradil. Většina ale netušila, kde jsou jejich blízcí pohřbení.

My známe jednotlivé případy, například Zdenu Mašínovou, jejíž dceři místo uložení její matky prozradil hrobník. Ale jsou popsány i další případy, kdy příbuzní dokázali zjistit, že jejich blízký leží v Ďáblicích. Odhaduji to snad na desetinu případů.

Byla by možná exhumace těl? V roce 2014 bylo vyzdviženo tělo faráře Josefa Toufara…

Jakýkoliv vstup na takové pohřebiště je mimořádně citlivá věc. V šachtě, kde ležel Josef Toufar, jsou ostatky téměř 300 lidí. Šachet je přes sedmdesát, celkem tam jsou dle odhadů ostatky až 20 000 osob. Když si člověk představí, že by musel všechny vykopat, rozdělit, identifikovat, provádět testy DNA a vyhledat jejich příbuzné. Bylo by to krajně obtížné a nákladné i proto, že dokumentace v podobě tzv. polohových knih byla roku 1968 zničena. Pouze u Toufara se dochovala. Další otázkou je, jestli by si to přály i rodiny v Ďáblicích pohřbených obětí. Měli bychom s nimi hovořit. Je to skutečně hledání jehly v kupce sena.

Pro srovnání je zajímavý příklad zrušeného vězeňského hřbitova u Valdické věznice v Jičíně, kde se také pohřbívali političtí vězni. Na něj mne upozornili historici Alena Šimánková a Aleš Kýr. Dnes je tam pole, je to poměrně ostudná věc. Máme ale jeho kompletní plány i informace, kde byl kdo pochován, můžeme jít na jistotu a politické vězně exhumovat naprosto cíleně.

Ale některé se přeci jen exhumovat podařilo…

V knize je zmíněno asi pět případů, kdy bylo před rokem 1989 ostatky přesunuty na důstojnější místo. Patřili mezi ně generál Vojtech Danielovič, nebo zpravodajský kurýr Oldřich Fiala. Bylo to v době, kdy ještě existovala dokumentace. V tomto ohledu je exhumace Josefa Toufara skutečně mimořádná. Mě se při práci na knize podařilo určit pořadí alespoň části šachet, takže by připadalo v úvahu ještě několik osob, u kterých z torzovitých pramenů známe číslo šachty a rakve. Například kurýra Rudolfa Fuksy a politické vězně Františka Kořínka a Josefa Kozlíka, nebo Václava Krejčíka.

Ohledně Ďáblického hřbitova panuje řada mýtů, jaký největší se traduje?

Nejasnosti jsou třeba ohledně tzv. dětského hřbitova, který je vlastně symbolický. Dětské náhrobky byly shromážděny z celého společného pohřebiště při severní zdi. Je na nich uvedeno 43 dětských jmen, u části se podařilo dohledat, kde se narodily a kde zemřely. Zatím se u dětí z náhrobků na dětském hřbitově nepotvrdilo, že by pocházely z pankrácké věznice. Ale neznamená to, že by tam děti z věznic nebyly. O tom žádné pochybnosti nemám. Nemůžeme ani vyloučit převoz těhotné vězeňkyně do některé z pražských porodnic. Minimálně v jednom případě o tom máme dokonce svědectví.

V matrice zemřelých z pankrácké věznice se také podařilo dohledat jména dvou dětí, které se narodily vězeňkyním a zemřely těsně po porodu. Jsou to třídenní Antonín Mašek a jednodenní Božena Zahradníková. Paradoxně ale nemají žádnou připomínku na hřbitově. Identifikovat jich více vyžaduje komplikovaný výzkum. Naopak u některých dětí, o kterých se dosud psalo, že se narodily a zemřely ve věznici, tomu tak nebylo. Patří mezi ně dvojčata Hirschova, jenž se narodila v Karlových Varech a zemřela v nemocnici v Krči nebo děvčátko Boženka Bryxiová, která se narodila ve Vlašimi a zemřela v Thomayerově nemocnici. Zřejmě tak došlo k omylům způsobeným nedostatkem informací.

Dětská úmrtnost na tom také byla podstatně jinak, než dnes…

Přesně tak. Jen z podolské porodnice bylo v roce 1950 do Ďáblic odvezeno 136 zemřelých dětí. A těch porodnic bylo více. Předčasně narozených dětí z normálních rodin tam je tolik, že by dle mého také zasloužily nějakou pietní připomínku.

Žije dnes někdo z hrobníků či zřízenců hřbitova?

Přímého svědka dnes už myslím nenajdeme. Ale alespoň nějaké informace známe z vyšetřování z šedesátých a devadesátých let. Tehdy s nimi vyšetřovatelé hovořili.

Michal Louč

Odborný pracovník ÚSTR.

Odborné zaměření političtí vězni, vězeňství, orální historie a paměť a komunitní historie.

Podílel se na výzkumném projektu Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992.

Absolvent oboru sociální antropologie na Univerzitě Pardubice.