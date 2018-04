ČZU představí v Brně nový interaktivní stánek

Silva Regina, jeden z největších lesnických a mysliveckých veletrhů ve střední Evropě, začíná v neděli na brněnském výstavišti. Jedním z vystavovatelů je i Česká zemědělská univerzita Praha. Představí se zde ve svém novém prezentačním stánku.

Prezentační stánek České zemědělské univerzity, nabídne sto metrů čtverečních interaktivní expozice. Vznikl na základě veřejné studentské soutěže, kterou pro FLD zajistila Nadace Dřevo pro život. Autorkou vítězného návrhu se stala studentka z Fakulty architektury VUT Bc. Helena Vostalová.

Univerzita se na veletrhu bude prezentovat prostřednictvím promo videí, prostor pro vizuální představení pomocí obrazovek dostane také každá fakulta. Část expozice se zaměří přímo na Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU, která se chystá na veletrh přivézt živé tvory.

Návštěvníci nahlédnou do jejich světa opravdu zblízka, a to pomocí speciálních průhledných boxů. Do nich totiž bude možné přímo strčit hlavu a dopodrobna si přes ochranné sklo prohlédnout například život strašilek.

Současně se Silvou Reginou se uskuteční také veletrh Biomasa a Techagro. Na něm si zájemci mohou prohlédnout stanoviště Katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU.