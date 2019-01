Severovýchodní okraj metropole by měla s širším centrem města spojit nová cyklomagistrála. Nové vedení magistrátu má už vypracovanou studii. Cyklotrasa by měla vést přes Prahu 9 a 14 i přilehlé městské části. Městská firma Technická správa komunikací (TSK) plánuje nové stezky i úpravu stávajících na více než desítce míst - třeba v Krči nebo v Komořanech.

„Aktuálně je hotová studie, projektovou přípravu jednotlivých etap si řeší městské části, které mají podepsané memorandum o spolupráci na tomto projektu," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman pro agenturu ČTK, od níž zprávu převzala další média.

Nová magistrála pro jízdní kola využije některé úseky, které už fungují. Ve směru z centra je to třeba část začínající na Balabence, která vede přes Podvinný mlýn a dále po bývalé drážní stezce Těšnovské železniční trati přes Prahu 9.

Kola na levém, či pravém břehu

Úplně nová cyklostezka by měla vzniknout pod Klíčovskými sady, postaví se i lávka přes Kbelskou ulici. Nová cesta s lávkou bude také v Rajské zahradě v Praze 14 a v Horních Počernicích od ulice Stoliňská podél železniční trati. Cyklomagistrála bude mít podle plánů pražské koalice i několik odboček - například na Prosek či do Satalic.

Projekt už stihla zkritizovat zástupkyně opozice. Starostka Prahy 2 a poslankyně Jana Černochová (ODS) na twitterovém účtu vybudování cyklomagistrály zhodnotila velmi ironicky. „Tak to je přesně to, co nám v Praze chybí ke spokojenému životu. Ať ty mosty spadnou všechny. Město necháme rozdělené řekou v půli a cyklisté budou spokojeně jezdit buď jen po levém, nebo po pravém břehu…,“ uvedla Černochová v narážce na priority magistrátní koalice.

Dvorecký most bez aut

Opozičním politiků se nelíbí ani to, že plánovaný Dvorecký most mezi Podolím a Smíchovem má být využíván pouze chodci, cyklisty a MHD. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který projekt sdělil po předchozím vedení metropole, s automobilovým provozem na novém mostě nepočítá.

Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) věnuje ostatně cyklodopravě samostatnou kapitolu v programovém prohlášení. Budování nových tras - třeba mezi Kačerovem a Labutí - proto nepřekvapí. Scheinherr a spol. chtěli dokonce zavést funkci cyklokoordinátora, který by měl jednotlivé projekty na starosti.

Zákaz cyklistů na Královské cestě

Podle ČTK se plánují také úpravy podjezdu na Klárově pod Mánesovým mostem nebo na stezce Komořany-Lahovice. Stavební úpravy udělá město také na trase A26 v Horních Počernicích a přemostí Ohrobecký potok na Zbraslavi. „Projektů je připravena celá řada, ale bude záležet na celkovém přidělení prostředků, další projektové přípravě, výběru zhotovitelů a tak dále," uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Cyklisté, kteří se těší na start nové sezony, však v centru budou muset počítat s omezením. Tlusté bílé čáry v historické části Prahy zakazující vjezd jízdních kol v určitou dobu sice vlastně nikdy pořádně neplatily a zimní počasí je postupně z dlažby umazává, ale nové vedení radnice Prahy 1 chce v jednání se spolkem AutoMat prosadit kompromis v podobě zákazu cyklistů alespoň někde.

„Jedná se o Královskou cestu, to znamená od Mostecké až po Celetnou, kde bychom rádi cyklisty úplně zakázali. Protože to opravdu ohrožuje bezpečnost chodců,“ popsal radní Prahy 1 David Skála (hnutí Praha 1 Sobě) v rozhovoru pro Radiožurnál. Hlavně na Staroměstském náměstí jízdní kola či elektrokoloběžky a další vozítka hodně vadila.