Zdroj: RedakceCyklisté se mají letos v metropoli na co těšit. Magistrát totiž prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) investuje do nových tras a opatření 122 milionů korun.

Posílí navíc také dotace pro městské části, těm letos rozdá 247 milionů korun na 31 projektů se 14 kilometry nových stezek. Peníze půjdou také na nejrůznější projekční práce.

Nárůst o třetinu

„Celkově tak jde na investice 370 milionů korun, za co přesně je ale městské části utratí, se nyní nedá říci,“ vysvětlil Adam Scheinherr (Praha sobě), primátorův náměstek pro dopravu.

Lidé jezdí na kole v hlavním městě výrazně více než před rokem, což potvrzují městské sčítače, jež loni zaznamenaly o milion více jezdců na dvou kolech než rok předtím, jedná se tak o nárůst o zhruba 38 %.

V některých dnech je jejich množství dokonce dvojnásobné. „V Praze přibylo až 80 tisíc nováčků, kteří si poprvé zkusili městskou cyklistiku. Nárůst se přitom týká jak víkendů, tak i všedních dnů. Tomuto pozitivnímu trendu bychom měli jít naproti,“ uvádí Scheinherr.

Z Klárova na Karlův most

Stavět se tento rok budou především propojky mezi existujícími trasami.

„Dlouhé, levné úseky už jsou v Praze postavené a další už téměř jistě nebudou. Nyní spojujeme cesty odněkud někam, jako byl například podjezd pod Čuprovou ulicí u Rokytky,“ říká koordinátor cyklodopravy Pavel Polák.

Největší letošní stavbou je podjezd pod Mánesovým mostem na Klárově, kde vznikne čtyři metry široká stezka i pro pěší. „Díky bezbariérovému průjezdu u úřadu vlády budou moci cyklisté projet podél řeky a vyjet do parčíku směrem ke Karlovu mostu,“ popsal radní.

Nejblíže dokončení je spojení mezi Zbraslaví a Jarovem na trase A2, kde zhruba 500metrový úsek polní cesty nahradí cyklostezka.

Mezi další akce patří například cyklostezka Satalice – Vinoř, Šárovo kolo v Radotíně a cyklostezky Staroklánovická, Průmyslová – Jahodnice nebo Kačerov – Kamýk.

Podle Scheinherra se mezi cykloopatření mohou řadit i další desítky velkých stavebních investic hlavního města.

„U projektů v rámci rekonstrukce silnic počítáme taktéž s bezpečnými opatřeními i pro pěší a cyklisty,“ říká náměstek. Vyvýšené cyklopruhy jsou v plánu i na Smetanově nábřeží, práce zde začnou pravděpodobně až příští rok.

Významnou stavbou se má stát lávka HolKa spojující Holešovice a Karlín, podle Scheinherra by se mohla začít stavět ještě letos. Hotovo bude koncem příštího roku.

Návyk už u dětí

V minulém roce dalo město na cyklodopravu 170 milionů korun, v roce 2019 vydalo 94,5 milionu korun, rok předtím to bylo 73,4 milionu korun. Například v roce 2010 to byla přibližně desetina letošních investic.

„Cílem je zatraktivnit jízdu na kole a vybudovat u tohoto způsobu dopravy návyk už u dětí,“ řekla koordinátorka rozvoje dopravy Dominika Marešová.

Podle opozičního zastupitele Tomáše Portlíka (ODS) dává smysl dokončit zejména páteřní cyklostezky. „Mrzí mě ale, že jsem dosud nedostal vyhodnocení cyklopruhů v Praze 7, na Hlávkově mostě či v Patočkově v Praze 6, o které jsem žádal. Tam by se měly instalovat sčítače, dodnes nevíme, zda mají smysl, nebo ne, podle mě tam nikdo nejezdí,“ zlobí se Portlík.

Podle něj kola do moderního města patří. „U nás se ale cyklopruhy kreslí jen proto, abychom ukázali, že to naoko podporujeme, faktická podpora to ale není,“ dodává.