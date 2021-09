Cyklisté se vydali od Pacientského hubu u Vršovického nádraží do sportovního areálu na Modřanské cyklostezce v Praze 12.

Fialová cyklojízda GO Day završila kampaň #NebojteSeZeptat. Akce se v Praze konala potřetí a připadá vždy na 20. září, tedy na Světový den onkogynekologických diagnóz, což jsou všechny typy rakovin, které se týkají žen. Každý typ rakoviny má svoji barvu stužky, onkogynekologické mají barvu fialovou.

Z fialové cyklojízdy GO Day, která 20. září 2021 završila kampaň #NebojteSeZeptat. | Foto: Deník/Radek Cihla

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.