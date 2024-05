Gripeny, poměrně obecně označované jako „stíhačky“, nyní využívá i česká armáda. Čtrnáct těchto strojů, majících domovskou základnu u Čáslavi, si naše země pronajímá od Švédska od roku 2005. Kontrakt je prozatím uzavřen do roku 2027 – s možností dvouleté opce. Ačkoli švédská strana vyvinula úsilí, aby spolupráce pokračovala, česká vláda loni rozhodla o nákupu 24 amerických strojů páté generace Lockheed Martin F-35. Dodány by měly být do roku 2031 – a bude pro ně přebudována i čáslavská základna.

S působením gripenů tedy Armáda ČR budoucnost svých vzdušných sil nespojuje. Nově nastartovaná spolupráce mezi společnostmi Aero a Saab také nevychází z potřeb domácích vojenských letců, ale jejich maďarských kolegů. Plyne to z informací Radky Černé z centrály vodochodské firmy. „Cílem je kompatibilita letounů L-39NG a gripen maďarských vzdušných sil pro základní i pokročilý výcvik maďarských pilotů,“ konstatovala.

Zkoumat možnosti adaptace letounů L-39NG pro potřeby maďarského letectva budou obě společnosti společně – přičemž Saab má v rámci příprav modifikace českého stroje roli subdodavatele společnosti Aero. „Výsledky první fáze spolupráce budou následně využity pro komplexní společnou studii zaměřenou na vývoj nového pilotního rozhraní a avionického systému pro letoun L-39NG, aby byl kompatibilní s maďarským stíhacím letounem JAS-39 Gripen,“ shrnula Černá, co se chystá. Viceprezident a obchodní ředitel společnosti Aero Filip Kulštrunk to vnímá jako významný moment: „Vidíme velkou příležitost k dalšímu rozvoji našeho výcvikového systému L-39NG.“

Součinnost osobu společností už má tradici. Černá v té souvislosti připomíná rok 2008, kdy začala spolupráce na bojovém a výcvikovém systému L-159 Alca, i následující rok 2009, kdy z Aera začali pro gripeny dodávat pylony nesoucí zbraňové systémy nebo palivové nádrže. „V roce 2011 pokračovala spolupráce s výrobou dalších tří typů pylonů, které se ve společnosti Aero kompletně montovaly a testovaly,“ doplnila.

Blíže se seznámit s tím, jak nové „Engéčko“ vypadá i jak funguje, mají nyní zájemci možnost na Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Akce se vstupem zdarma se v tamním výstavním areálu PVA Expo Praha koná od čtvrtka 30. května do soboty 1. června. Vedle dalších lákadel nechybí ani možnost „proletět se“ v simulátoru L-39NG.

Také čeští piloti se pro létání na F-35 páté generace budou připravovat na proudových letounech L-39NG z Aera. Čerstvě byla na pardubickém letišti zahájena výstavba simulačního centra, jež by se mělo stát skutečností na počátku příštího roku. První ze čtyř objednaných strojů L-39 NG se má v Pardubicích objevit na sklonku letošního roku.