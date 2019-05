Dřevěné stavebnice, výtvarné dílničky nebo optické klamy. To je jen zlomek aktivit, jimiž se v sobotu zaplnil pražský Střelecký ostrov. Slunečného počasí a hraní, při kterém se láme hlava, si přišly užít téměř dvě tisícovky rodičů a dětí. Na šestém ročníku Festivalu kreativního a logického hraní se děti pobavily více než čtyřmi desítkami aktivit na jediném místě. Rodiče se zase mohli poradit s odborníky na logopedii, poruchy učení nebo správné psaní.

Zábava byla na festivalu připravena pro děti od batolat po školáky. Aktivity organizátoři rozdělili do skupin pro nejmenší děti (1–3 roky), které si mohly užít například výtvarnou dílničku nebo vlakodráhu. Pro předškoláky (3–6 let) byly připraveny dřevěné stavebnice srubů nebo logické skládačky. Školáci (6–12 let) si zase mohli pohrát například s elektronickou stavebnicí nebo se ponořit do společenských her.