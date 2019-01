Praha /FOTOGALERIE/ - Výstražná stávka. Plakát s tímto označením ve středu 7. prosince vylepili v 1620 školách. Na první vyučovací hodinu nepřišlo zhruba 25 tisíc učitelů, tedy čtvrtina všech pedagogů. Důvodem je nová platová tabulka, kterou schválila vláda.

„Vůbec odborářům nerozumím. Přidáváme učitelů dvakrát po sobě, letos 2,1 miliardy, příští rok čtyři, všechno do tarifů,“ komentoval hodinové přerušení výuky ministr školství Josef Dobeš (VV). Podle něj byla stávka tragická, protože dopadla hlavně na rodiče.

Před ZŠ v Chodově se například jedna z matek zlobila, že o posunutí začátku vyučování se dověděla až v úterý ze žákovské knížky. „Jsou to prvňáci, doma nic neřekli, znáte to,” uvedla. Zprávu objevila v osm večer, takže najednou stála před otázkou, kam ráno s dítětem, protože k demonstraci se připojily i družinářky. Začal tak pro ni kolotoč telefonátů a vyřizování dovolené na druhý den. „Bylo nás v práci takových více, prostě chaos,” dodala naštvaně.

Proč ale vlastně školské odbory zavelely k protestu?

Všeobecně se má za to, že se jim nelíbí zrušení přímé úměry mezi odslouženými roky a výší platu. Pedagogové jsou jedinou profesní skupinou ve státní správě, u níž se při odměňování věkový automatismus ještě používá. Podmínkou čtyřmiliardové finanční injekce do rozpočtové kapitoly ministerstva školství bylo právě zrušení pravidla, které kritizoval i prezident Václav Klaus.

„Moc bych si přál, aby o platech učitelů nerozhodoval úředník na ministerstvu, ale ředitelé, kteří mají školu na starosti,“ uvedl v úterý Klaus.

Praktici ze škol se novinky neobávají. „Pro ocenění nadstandardně pracujících učitelů má ředitel k dispozici peníze na osobní příplatky a na mimořádné odměny. Jsme přesvědčeni, že přeřazování pedagogů v platových třídách nahoru nebo dolů nebude téměř využíváno, alespoň ne v naší škole,“ řekl Deníku Petr Vodsloň, ředitel ZŠ Mezi Školami v Praze 13.

Například v Jihomoravském kraji se do stávky zapojilo 68 procent učitelů, tedy nejvíc v Česku. Leopold Králík, místopředseda zdejší krajské odborové rady, sice nepochybuje, že se najdou ředitelé, kteří budou preferovat mladší kolegy, ale jádro pudla je podle něj v něčem jiném.

„Nikdo nám negarantuje, že čtyři miliardy opravdu do škol přijdou. Pokud krize vypukne v plné síle, klesnou tarifní platy starších učitelů skoro o pět tisíc,“ vysvětlil Králík.

Vodsloň souhlasí: „Kdyby došlo ke krácení rozpočtu, nezbylo by řediteli nic jiného než snížit učitelům plat, a to třeba až na nárokových 20 tisíc. V tom je ten džin vypuštěný z lahve.“

Dodává, že podobnou situaci zažili letos při stanovování platu nepedagogickým pracovníkům, tabulka zůstala zachována, ale rozpočet byl krácen o 10 procent. „Na mně zbylo říci ekonomce či školníkovi, že sice mají nárok na zařazení do 4. platového stupně, ale já je dávám do druhého proto, že je nemám z čeho zaplatit,“ uzavírá Vodsloň. Ředitelka ostravské ZŠ Porubská Milena Walderová to řešila tak, že ubrala peníze kantorům a aspoň trochu přilepšila nepedagogickým pracovníkům.

Ministr Dobeš zatím tvrdí, že čtyři miliardy navíc pro školství udrží stůj co stůj. „Hlavním důvodem, který vedl pedagogy k výstražné stávce, je obava z plánovaného škrtu více než 13 miliard pro oblast školství na rok 2013. Učitelé mají oprávněný strach, že ředitelé škol nebudou mít dostatek peněz ani na základní platy učitelů,“ uvedl stínový ministr školství a senátor ČSSD Marcel Chládek.