Čtrnáct dní po volbách jednání ještě běží, ale na většině radnic už je jasno

Dva týdny po komunálních volbách je na radnicích většiny městských částí Prahy ohledně jejich nového vedení jasno. Během uplynulého týdne potvrdili očekávanou koalici „na jedničce“, která prochází výrazným přeskupením sil. Kritizovaného starostu Oldřicha Lomeckého (TOP 09) a jeho koaliční partnery z ODS a ČSSD střídá sestava s hnutím Praha 1 sobě, Piráty, sdružením My, co tady žijeme (včetně kandidátů STAN a lidovců) a Zelenými.

Nová garnitura pod vedením Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) plánuje důkladné prověrky radničních zakázek a privatizací městských bytů z posledních let. „Pracovní skupiny složené ze zástupců všech čtyř subjektů nyní připraví programové prohlášení městské rady a další potřebné dokumenty,“ uvedli v polovině týdne představitelé nové koalice s dovětkem, že koaliční smlouvu podepíšou do konce měsíce.

Úspěch bratrů Čižinských

Také v Praze 7 je hlavním favoritem na křeslo starosty politik se jménem Čižinský jeho dosavadní držitel a Pavlův veřejně známější bratr Jan. Ten v čele iniciativy Praha 7 sobě získal nadpoloviční většinu hlasů. Zatím ale nepotvrdil, že bude lídrem městské části i nadále. Čeká se totiž, jak dopadnou koaliční rozhovory, které vede Jan Čižinský za Prahu sobě v rámci celé Prahy. Primátorem ale nejspíš nebude, a proto by mohl zůstat starostou.

Čižinský přizval do koalice v Praze 7 i dosavadní partnery Zelené a Piráty, přestože mohl mít „jednobarevnou vládu“. Místostarostou nejspíš zůstane Ondřej Mirovský, který vedl Zelené v neúspěšných volbách do pražského zastupitelstva. „Chceme pokračovat ve skvělé spolupráci z předchozího období a já chci osobně dopracovat oblast dopravy v Praze 7 do podoby bezpečné a klidné městské části,“ sdělil Mirovský.

V Praze 9 nejspíš zůstane starostou Jarolím

Menší „politické zemětřesení“ naopak nastává v Praze 10, kde čerstvě dohodnutou koalici povede uskupení Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí) v čele se senátorkou Renatou Chmelovou, která bude novou starostkou. V Radě budou také Piráti a občanští demokraté. Praha 9 naopak zůstává baštou ODS, které tam stačil po výrazném volebním vítězství jediný hlas „zvenku“ k sestavení Rady.

Podle členky místní buňky Pirátské strany Anety Heidlové se už ODS dohodla s TOP 09. Starostou nejspíš zůstane Jan Jarolím. Vedle ODS se do zastupitelstva dostaly tři další strany. Pokud by se dohodly spolu, mohly vítěze „vyšachovat“, jak se to tento týden povedlo v Praze 15 ODS, TOP 09 a hnutí ANO.

S tím ale Piráti podle Heidlové od začátku nepočítali a smířili se s opoziční rolí. „Do volebního výsledku se promítlo i v rámci Prahy unikátní rozdělení městské části do tří volebních obvodů, zařízené vedením radnice. Kvůli tomu se do zastupitelstva nedostalo sdružení lidovců a Zelených, které jinak celkově těsně překročilo pětiprocentní práh,“ upozornila Heidlová.

Poslední otazníky

Rébusem už tak zůstává jen situace ve třetí, osmé a jedenácté městské části. V Praze 3 jsou stále ve hře dvě základní varianty první s dominancí ODS, druhá s Piráty. V Praze 8 se už rýsovala „koalice změny“ s Piráty a sdružením Osmička žije, které vede právník a bývalý novinář Tomáš Němeček. ODS ale stáhla vznikající koalici svou původně dohodnutou „tichou podporu“. Do zastupitelstva lidnaté oblasti proniklo sedm subjektů a scénářů budoucnosti je tam víc.

A nemalý vliv zde mohou mít poměrně vyhrocené osobní vztahy mezi komunálními politiky. To samé platí i o Praze 11, kde tři strany (TOP 09-STAN, ODS a hnutí ANO) vyzvaly memorandem Piráty k vytvoření společné koalice.

Bez Pirátů totiž nemají šanci obejít vítězné Hnutí pro Prahu 11 pod vedením populárního exstarosty Jiřího Štylera. Ani on se ale nevzdává a pokouší se sestavit vlastní většinu. „Šance pořád existuje. Za týden bychom mohli vědět víc,“ řekl šéf hnutí, kterému spolu s Piráty chybí k převaze jediný zastupitel.