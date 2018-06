ČSSD chce v Praze porazit Drahoše. Do senátu kandiduje bojovnice proti rakovině

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik 47 000 Kč

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci IT specialisté. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 47000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Místo výkonu práce: Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1, Způsob prvního kontaktu: Telefonicky na číslo 777 069 384 (po a čt: 12:00 - 14:00), osobně na adresu Kloknerova 2249/9, Praha 4, kancl.č.312 (po a čt: 12:00 - 14:00), nebo na výběrovém řízení na adresu Kloknerova 2249/9, Praha 4, kancl.č.312 (po a čt: 12:00 - 14:00), Kontaktní osoba: paní Chipak Olena, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Hledáme techniky provozu informačních a komunikačních technologií, technici programátoři. Požadavky: vzdělání SŠ s maturitou, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost. Popis práce: PP na dobu neurčitou, nástup dle dohody, práce na PC, vkládání dat do PC a další odborná práce. Aktivní znalost ruského a anglického jazyka slovem i písmem, Assembler, Cobol, 1C. Adresa pro uchazeče je Kloknerova 2249/9, Praha 4, kancl.č.312, prosíme předem kontaktovat na uvedené telefonní číslo. Doba určená pro uchazeče je na uvedené adrese a to pondělí a čtvrtek od 12:00 do 14:00 hod.. Pracoviště: Almari trading s.r.o., Kaprova, č.p. 42, 110 00 Praha 1. Informace: Olena Chipak, +420 777 089 384.