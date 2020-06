Kdo je Petr Kolouch?

Narodil se v roce 1969.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy.

Pro pražskou záchranku pracuje s přestávkami již od roku 1993.

Jako člen zálohy Armády ČR se v roce 2019 účastnil zahraniční mise v Afghánistánu.

Funkci ředitele záchranné služby Praha vykonává od roku 2015.

Podle šéfa organizace Petra Koloucha šlo o standardní odpověď na mimořádnou událost. „Krizové plány reagovaly už na nárůst terorismu v Evropě kolem roku 2014. Naši lidé mají mezi směnami poměrně komfortní pauzy. V případě krizové situace se tyto intervaly zkracují až na osm hodin, což se blíží válečnému stavu. Sanitky se také dají rozdělit a nasadit můžeme mediky i další dobrovolné zdravotníky. Navíc v případě krizového stavu se zálohou pro záchranku stávají i armádní zdravotníci. Covid je jen vzorek, jedno z možných rizik, na něž se trvale připravujeme,“ ujišťuje Kolouch.

Vnímáte zpětně nějaké dopady epidemie koronaviru a nouzového stavu na činnost pražské záchranky? Tedy kromě plošného zapojení ochranných pomůcek v zasahujících týmech, což nepochybně přináší určitý diskomfort při práci…

Naši lidé se do toho museli vpravit, ale zase to nebylo pro ně nic nového. Ochranné pomůcky používané při zásazích u infekčních chorob se nasazují i během tréninků zásahů při úniku chemické látky nebo různých situacích s kouřem. Instruktáž jsme zahájili velmi rychle a natočili k tomu i instruktážní videa. Máme dobře nastavený systém vzdělávání a neměli jsme proto žádné chyby během oblékání ani svlékání ochranných oděvů.

Začátek byl ale v naší práci zásadní zejména úpravou metodiky zásahů a hlavně nastavením práce operačního střediska. V prvních dnech přijímalo naše zdravotnické operační středisko až o sto procent více telefonátů konzultačního charakteru, lidé volali s otázkami ke covidu. Odlehčení naštěstí nastalo se vznikem speciálních call center hygienických stanic a konzultační linky 1212 v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR. A máme potvrzené, že není jediný případ, kdy by se pacient nedobral záchranky kvůli extrémnímu zatížení našich linek. Za to jsme moc rádi, protože toto riziko bylo poměrně velké, ale naše operátorky a operátoři to brilantně zvládli, za to jim patří obrovský dík. Díky kvalitnímu systému komunikace nenastal během nouzového stavu ani problém s kapacitami v nemocnicích.

Jakým způsobem jste se připravovali na hrozící eskalaci krize?

V průběhu celého roku se pravidelně připravujeme na situace hromadného postižení osob, což je systém, který má svá pravidla. Vedle samotných zásahů se samozřejmě týkají i krizového řízení organizace v případech, kdy by větší část personálu „padla“ do karantény či rovnou onemocněla. Museli jsme připravit scénáře počítající s redukcí personálu o třicet i padesát procent a současně se zachováním akceschopnosti. Žádný problém reálně nenastal. Infikováno koronavirem bylo jen pět zaměstnanců a všichni měli lehký průběh. Navíc třeba možnosti ošetřování člena rodiny kvůli uzavření škol využily také jen jednotky našich lidí. Nikdy jsme nemuseli snížit počet výjezdových skupin, protože to nebylo třeba. Podařilo se to i díky tomu, že jsme zpočátku nasadili větší stupeň ochrany než bylo předepsáno. Mimo jiné celoobličejové masky, kterou má každý jako osobní ochrannou pomůcku k opakovanému použití.

Podařilo se vám díky tomu udržet bezpečnost vašich lidí?

Myslíme si, že ano. Naši „krizaři“ se včas předzásobili a v momentě, kdy se ostatní potýkali s kritickým nedostatkem respirátorů a obecně všech ochranných pomůcek, tak my jsme mohli díky rozdělení zdrojů naše posádky plně ochránit na každý výjezd a měli jsme i záložní plán – celoobličejové masky a polomasky s filtry. Zásoby jsme pak doplňovali a byli v tomto ohledu v klidu. Ve spolupráci s hasiči jsme zřídili i tým speciálních činností s obleky k opakovanému použití, které nám pomáhají hasiči dekontaminovat. S velmi rychlou dekontaminací celých sanitek nám pomohla vedle hasičů také armáda i studenti ČVUT. Díky tomu se nestalo, že bychom měli v jeden okamžik třeba deset zablokovaných sanit. Pocit komfortu ohledně dostatku ochranných pomůcek byl důležitý pro členy našich posádek, kteří nemuseli mít obavy, že „přitáhnou“ infekci domů.

V reakci na koronavirus začalo město vysílat do domovů pro seniory takzvaný létající tým, do kterého vy přispíváte sanitkou, řidiči a velícím inspektorem, který vše koordinuje. Jak se tato novinka zatím osvědčila?

První létající tým splnil to hlavní, co od něj myslím očekával personál domovů pro seniory. Ten není tolik jako my připravený na krizové situace. My jsme jim dali jasně najevo, že mají kam se obrátit s prosbou o radu a pomoc, že v tom nejsou sami. Během této první fáze spolupráce jsme získali plány všech budov a pomohli s vyznačením „karanténních“ částí, přístupových koridorů pro záchranáře atd. Díky tomu můžeme kdykoliv v budoucnu v případě potřeby rychle reagovat a také zaměstnanci těch zařízení budou vědět, co dělat. Tým v této podobě bude jezdit zhruba do konce června. Pak přejde do pohotovosti a bude reagovat na zavolání. Půjde o mobilní pohotovost praktických lékařů, která kdysi fungovala. Primárně by měla být určená právě čtyřem tisícovkám klientů pražských domovů pro seniory, ale rádi bychom tuto možnost výhledově dali všem Pražanům.

Kolik by v reálu mohlo být takových sanitek?

Pokud o to bude zájem, tak si myslím, že by mohly být vyčleněné čtyři sanitní vozy, z nichž každý by obsluhoval přibližně čtvrtinu metropole. Šlo by o jakousi sekundární výjezdovou službu, která by obsluhovala lidi, kteří mají zdravotní problém, ale nepotřebují převoz do nemocnice. K tomu bych viděl jako optimální počet čtyři až deset menších sanitních vozů, sloužících k dopravě nemocných. Tento cíl je reálné naplnit v příštím roce a tato druhá novinka by měla opět sloužit primárně klientům domovů pro seniory, které v současnosti vozí k lékaři různé nasmlouvané subjekty. V praxi to vypadá tak, že jednoho pacienta vezou tam a zpátky dva různí řidiči a často se na ně delší dobu čeká. Nový systém by měl být flexibilnější i hygieničtější.