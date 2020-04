KRÁTCE: Dobrá zpráva, Praha má další vyléčené seniory

Hygienická stanice hlavního města Prahy hlásí další vyléčené seniory s nemocí covid-19. Hygienici aktuálně oznámili dalších osm úspěšně vyléčených osob, z nichž rovnou sedm je z věkové skupiny 80-90 let, další vyléčený pacient pak patří do věkového intervalu 50-60 let. Jde o šest žen a dva muže léčené v různých pražských zdravotnických zařízeních. Celkové statistiky uvádějí 478 uzdravených obyvatel hlavního města.

Odebírání vzorků v domově pro seniory na Chodově. | Foto: Deník

Šesté zařízení sociálních služeb získalo pět hvězd

SeneCura SeniorCentrum Klamovka získalo Značku kvality s maximálním počtem pěti hvězd. Jde o ocenění za skvělou péči v sociálních službách. Tu centrum poskytuje na Praze 5 v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. Jde o teprve šesté pražské zařízení s touto certifikací. Před „Klamovkou“ se k pěti hvězdám dopracovaly Domovy pro seniory Jana Masaryka a Máchova, Palata Domov pro zrakové postižené, Domov pro seniory Chodov a pečovatelská služba Prahy 2. Dezinfekce a roušky mezi sazeničkami. Pražská tržnice otevřela pod širým nebem Přečíst článek › Město má informačního ombudsmana

Praha se může pochlubit prvním veřejným ochráncem pro poskytování informací. Stal se jím odborník v oblasti otevřenosti veřejné správy Oldřich Kužílek. Úkolem ombudsmana bude pomáhat Pražanům s poskytováním informací a městu se zveřejňováním smluv. „Zřízením informačního ombudsmana plníme náš předvolební slib, aby Praha fungovala transparentně,“ řekla radní pro legislativu a bydlení Hana Marvanová. Místo Koněva bratři Mašínové? Kolářovi vyhrožují lidé popletení Zemanem i vtipem Přečíst článek ›

Autor: Redakce