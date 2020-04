V Kateřinské zahradě v Praze dnes v rámci studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci, testují vedle dětí a mladistvých do 18 let nově také chronicky nemocné pacienty, které zve Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), a osoby, které k testování vybízí Český statistický úřad (ČSÚ).

Testování na protilátky nového typu koronaviru začalo 23. dubna 2020 v Praze. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Pro potřeby studie mělo být v Praze otestováno 1000 dětí a mladistvých, přičemž k 25. dubnu bylo otestováno 733 osob do 18 let. Zhruba v poledne organizátoři oznámili, že rozdali všechna pořadová čísla dětem, pokračovat budou do úterka jen pro pozvané, informovala Český televize.