Česko napjatě očekává první dodávky očkovací látky proti nemoci covid-19. Podle slibů ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO), kteří včera vyrazili na kontrolu po pražských nemocnicích, nemají být s očkováním žádné problémy.

„Pravděpodobně se k nám první zásilka 10 tisíc vakcín dostane mezi svátky. Mezi prvními očkovanými budou zdravotníci,“ oznámil včera Blatný.

Zapojí se i polní nemocnice

Distribuci vakcíny musí schválit Evropská léková agentura, která ji má na programu 21. prosince. „Do dvou dnů ji pak schválí Evropská komise a od 24. prosince už ji bude možné distribuovat,“ popsal společný evropský postup Blatný.

První várka by měla dorazit nejprve do Fakultní nemocnice Motol, kde jsou zdravotníci schopni zatím proočkovat až 500 osob denně. Ve špitále jsou již připravené prostory, kde bude očkování probíhat. Podle mluvčí FN Motol Pavlíny Dankové se nyní v nemocnici chystá tým zdravotníků, kteří budou sérum podávat lidem.

Z Motola bude vakcína následně rozvezena do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a do dalších pražských zařízení. „Jakmile dorazí větší počet vakcín, půjdou i do polních nemocnic v Praze a Brně,“ řekl dále Blatný. V lednu by do Česka mělo dorazit dalších asi 250 tisíc dávek.

Bulovka použije nově opravené centrum

Například VFN již vyčlenila dva prostory, kde bude lidem dávku podávat. „Celý ten řetězec s dopravou a skladováním je náročný. Máme připravené skladovací prostory a lékárnu, nyní ladíme převoz vzorků a organizaci pacientů. V momentě, kdy očkovací látky dorazí, můžeme rovnou začít,“ řekl ředitel VFN David Feltl. „Jsem velkým zastáncem očkování a sám se nechám očkovat,“ dodal.

Vyčleněné prostory má i Thomayerova nemocnice. „Budeme je ještě vybavovat nábytkem a zdravotnickým zařízením, stejně jako zázemí čekárny. Máme i zdravotníky, kteří se budou očkováním zabývat,“ řekl mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Nemocnice Na Bulovce bude vakcinace provádět ve svém nově opraveném očkovacím centru, které slavnostně otevřela letos v září. Každá z jeho pěti ordinací zvládne píchnout injekci 30 lidem denně.

„Když bude třeba, tak kapacitu navýšíme. Personální kapacity na to máme, případně je navýšíme,“ sdělila mluvčí Bulovky Simona Krautová.

Dobrovolné a hrazené

Podle plánu ministerstva zdravotnictví má Česko v prvním čtvrtletí příštího roku obdržet vakcínu pro milion osob.

V celé zemi bude akce probíhat ve 200 očkovacích centrech ve zdravotnických zařízeních a u dalších pěti tisíc praktických lékařů. „Vakcíny bude Česko dostávat postupně podle kalendáře, který stanovila Evropská léková agentura,“ popsal Blatný.

Celkově má Česko objednánu očkovací látku pro 6,9 milionu lidí. Jenom seniorů, kteří mají vakcínu dostat mezi prvními spolu se zdravotníky a mladšími vážně chronicky nemocnými, je více než 2,3 milionu.

Očkování bude dobrovolné a plně hrazené ze zdravotního pojištění.