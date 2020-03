ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Celé oddělení LDN funguje ve velmi omezeném režimu. Všichni mají a používají ochranné pomůcky dle pravidel, všichni to musejí striktně dodržovat,“ řekl Pražskému deníku mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.

Zdraví pacienti jsou od těch nakažených striktně odděleni. „Testy jsme udělali i u těch zdravých a nyní čekáme na výsledky,“ dodal Sulek. V případě, že výsledky budou negativní, budou testováni znovu.

Sestry se zřejmě nakazily při svlékání ochranných oděvů. Další lidé, kteří s nimi přišli do kontaktu, jsou v karanténě. Je také možné, že sestry z plicní kliniky se mohly nakazit od pacienta, který byl na kliniku přijat 10. března s podezřením na zápal plic. Po potvrzené nákaze novým typem koronaviru a zhoršení zdravotního stavu byl přijatý do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je napojený na přístroj umožňující mimotělní okysličování krve. Od úterý je mu podáván experimentální lék remdesivir.

Nemocnice ale musí velmi šetřit s ochrannými pomůckami. „Máme je k dispozici v omezeném množství. Čekáme na nové dodávky. S respirátory FFP3 s nejvyšší ochranou musíme zacházet velmi obezřetně a neplýtvat jimi. Používáme je pouze tam, kde je to nutné,“ dodal Sulek. Nemocnice také již dříve omezila neakutní zdravotní výkony a příjmy na dobu neurčitou.

Případ v Krči byl podle ministra Vojtěcha "trochu zvláštní". "Podle vyjádření pana ředitele měli zaměstnanci ochranné prostředky. On na to osobně dohlížel, byli instruováni, jak ochranné prostředky používat, a přesto tam došlo k nákaze. To je trochu překvapující, možná nebyly prostředky použity dobře. Nebo při snímání respirátoru tam došlo k infekci, těžko říct, to se bude ještě šetřit," řekl ministr.

Nákaza byla zřejmě zavlečena

Nákaza se u dvou sester z oddělení prokázala v pátek, u jedné je výsledek neprůkazný. Nemocnice v neděli informovala o tom, že nechala testovat 25 seniorů, kteří byli v této části oddělení hospitalizovaní. Výsledky testů byly nejprve negativní, ve středu nemocnice potvrdila 13 nakažených. Dnes ministr uvedl, že nakažených je většina tamních pacientů. Celkově má oddělení geriatrie a následné péče 240 lůžek.

Ministerstvo zdravotnictví dnes znovu povolilo přijímání nových pacientů na oddělení následné péče a do léčeben dlouhodobě nemocných. Z nemocnic akutní lůžkové péče nebylo tyto nemocné kam překládat a nedostávalo se volné kapacity pro nové pacienty.