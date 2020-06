Škola zrušila výuku na druhém stupni a rodiče dětí obeslala emailem. V pondělí bude ředitele kontaktovat hygienická stanice, která rozhodně o dalších opatřeních.

Hygienička zároveň doporučila na pondělí 15. června zavřít na jeden den celou školu a od úterka potom nastavit režim podle výsledků hygienického šetření.

„Takže zítra, tedy v pondělí 15.6., zůstane základní škola celá zavřená. Mateřská škola funguje dál v normálním režimu. Odpoledne potom zde zveřejníme další postup, podle pravidel, která nám nastaví hygiena. Naší snahou bude ponechat co největší část školy v provozu, abychom vám způsobili co nejméně komplikací. Čistě na Vašem rozhodnutí potom je, zda dítě do školy nebo školky pošlete,“ napsal ředitel na webových stránkách školy.

Praze se dosud nový druh koronaviru objevoval spíše ve školkách. Naposledy byla na covid-19 pozitivně testována učitelka ve školce Markušova v Praze 11. Školka se uzavřela a třída, kde pedagog působil, musela do karantény.