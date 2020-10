"V sobotu by měla začít výstavba kapacit v areálu výstaviště Letňany. Kapacita 500 lůžek, výstavbu bude zajišťovat armáda," sdělil Hamáček. Babiš předtím řekl, že budování náhradních kapacit je prvořadým úkolem. Postarají se o to krizový štáb a armáda.

Armáda rozvine v Letňanech polní nemocnici. "Budou využity stavby a hangáry, kde je zajištěno temperování, vytápění," řekl ČT Hamáček. Vybavení bude pocházet z armádní polní nemocnice, obsluhovat lůžka bude vojenský personál a vyčleněni k nim budou i zdravotníci z nemocnic, které mohou doplnit medici.

Bereme to vážně. Dnes začínáme přípravy na stavbu polní nemocnice s kapacitou 500 lůžek v pražských Letňanech. Využijeme stávající budovy, vybavíme je a poskytneme vojenský lekářský personál. Práce už běží, oficiální nařízení vlády očekáváme zítra. pic.twitter.com/8mtoBC9Z3J — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 15, 2020

Hamáček nechtěl odhadovat, jak dlouho bude letňanský areál nutné využívat. "Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí epidemie, teď těžko hovořit o ukončení. Myslím, že bude potřeba relativně dlouho," řekl. Paralelně se podle něj pracuje na hledání dalších záložních kapacit v hotelech, lázních a jiných objektech. "Výstavba záložních lůžek se plánuje už nějakou dobu, nejviditelnější teď budou Letňany," řekl. Počet lůžek se bude upravovat podle situace.

Společnost ABF, která v Letňanech pořádá veletrhy, nabízí na 20 000 metrů čtverečních vytápěných prostor, kde je elektřina, voda a veškeré zázemí, řekl ČT generální ředitel firmy Tomáš Kotrč. Stačí podle něj přivézt lůžka. Odpoledne podle něj přijedou do Letňan zástupci armády a pracovníci z ministerstva zdravotnictví obhlédnout prostory.

"Jsme připraveni, kapacita je, veletrhy se nesmějí konat, takže nic nebrání tomu, aby tento prostor plnil uvedenou funkci," řekl. V areálu jsou i poměrně velké zpevněné plochy, kde lze zřídit další mobilní stavby, dodal.

Ministr ve středu po jednání krizového štábu řekl, že hasiči a armáda společně s hejtmany vybírají záložní objekty a příslušný personál k zajištění až 10 000 lůžek. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mají být lůžka vyčleněna pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči.

Do akce jdou medici

Podle Prymulova pondělního vyjádření by mělo v nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři. Studenti mají pomoct zdravotnictví oslabenému nemocností lékařů a sester i zavřením prvních stupňů základních škol.

Výrobce zdravotnických lůžek Linet může státu dodat 4000 lůžek kvůli koronavirové epidemii během listopadu. ČTK to řekl ředitel Tomáš Kolář. O plánovaném nákupu 3000 postelí a 1000 lůžek pro pacienty v těžkém stavu řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Stát chce podle premiéra kvůli šíření nemoci covid-19 zvyšovat počet lůžek mimo nemocnice.

Zakázka podle ředitele Linetu dostane přednost před některými jinými dodávkami. I výroba se bude více soustředit na nyní potřebné typy lůžek. Společnost musí lůžka pro stát teprve vyrobit, většinu v Želevčicích na Kladensku a možná využije i výrobní kapacity v Německu. "Musíme zmobilizovat naše dodavatele," uvedl Kolář.

Linet shání brigádníky

Linet v červnu spustil nepřetržitou výrobu kvůli vysoké a stále rostoucí poptávce po lůžkách pro intenzivní péči. Nabral 150 nových zaměstnanců, celkem jich má v Želevčicích u Slaného zhruba 1100. Závod nyní shání i brigádníky. Podobně jako jiných odvětví se i Linetu dotklo uzavření škol, protože některé pracovnice teď zůstaly doma s dětmi.

Linet sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává kolem 1700 lidí v 15 společnostech a lokalitách. Letošní celková kapacita výroby bude zřejmě kolem 120 000 lůžek. Výrobce nemocničních lůžek očekává v obchodním roce 2020/2021 nárůst tržeb zhruba na deset miliard korun. V obchodním roce 2019/2020 firma utržila 7,606 miliardy.

"Musíme urychleně stavět náhradní kapacity, toto je absolutní úkol," uvedl Babiš. Armáda a Ústřední krizový štáb by s tím podle něho měly začít už o víkendu. Personální zabezpečení dostali na starost ředitelé nemocnic. "Mají propozice, co mají dělat," uvedl premiér.

Prognóza není dobrá

S šéfem Ústředního krizového štábu, vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) dnes premiér hovořil o tom, že náhradní prostory se připravují, bude ale třeba oslovit "další struktury". Na výběru míst štáb spolupracuje s kraji.

Začít stavět náhradní kapacity bude podle Babiše nejlépe už tento víkend. "Nemáme čas, prognóza není dobrá, čísla jsou katastrofální a skutečně to velice, velice spěchá," konstatoval. K nákupu nových lůžek uvedl, že ve státních hmotných rezervách jsou, ale zřejmě nebudou stačit.

Zásoby ochranných pomůcek jsou podle Babiše dostatečné, pokud některým nemocnicím chybí, mají oslovit Ústřední krizový štáb.

I když má stát ústní přísliby případné pomoci od sousedních zemí, pokud by nemocných bylo příliš mnoho, vláda podle Babiše dělá vše pro to, aby si Česko vystačilo samo. "Všude nákaza stoupá, my máme ústní přísliby. Nespoléháme se na to a děláme vše, abychom to zvládli doma," uvedl.

V Česku ve středu přibylo 9544 prokázaných případů nemoci covid-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie. Dosavadní maximum z pátku bylo o 927 nižší. V nemocnicích je 2678 pacientů s koronavirem.