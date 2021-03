Před pěti lety byla pražská zoologická zahrada jednou z prvních v Evropě, kdy začala chov vzácného plaza, který je označován jako „svatý grál herpotologů“. Díky speciálně sestrojeným vodním nádržím a dlouhodobému zkoumání chování v lidské péči se povedlo pracovníkům varanovce bornejského úspěšně rozmnožit.

„Varanovec bornejský zůstával po desítky let pro celé generace odborníků tajemným a nedostupným zvířetem. Ani nesnili o tom, že by se s ním mohli blíže seznámit,“ říká kurátor plazů Petr Velenský. „V zoologických zahradách se tohoto druhu chová na celém světě jen hrstka jedinců. Nám se podařilo získat první samici a mláďata v roce 2016 z iZoo Shirawa v Japonsku. Šlo tehdy o historicky první samici odchovanou v lidské péči. Mláďata druhé generace jsme poprvé rozmnožili v roce 2018, od té doby v Zoo Praha přišlo na svět čtyřiadvacet mláďat od tří různých samic.“

Podle ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka probíhá monitoring tohoto endemického plaza a připravuje se chovný program varanovců bornejských v rámci záchrany ohroženého živočicha: „Vzhledem ke kácení deštných lesů a pravděpodobně velmi omezenému rozšíření volně žijících varanovců bornejských je jejich budoucnost ve volné přírodě nejistá.“

Druh byl poprvé popsán už v roce 1878

Zajímavé je, že tento jediný zástupce rodu varanovec byl poprvé popsán už v roce 1878, ale přesto se dosud zůstává tajemným. Vyskytuje se pouze na ostrově Borneo v oblastech malajského sultanátu Sarawak a v indonéských provinciích Západního a Severního Kalimantanu.

„Žije velice skrytě, zdržuje se převážně v podzemních úkrytech, které ústí do vody, a na povrch vylézá zcela výjimečně. Je aktivní v noci, kdy se vydává na lov. Velmi dobře plave, potápí se a šplhá po kamenech a kládách. Typické jsou zvětšené šupiny na hlavě, těle i ocase, které jsou vyztužené takzvanými osteodermami – drobnými kostěnými útvary uloženými ve škáře,“ popisuje zvířecí lexikon na webu pražské zoo.

Varanovci odchovaní v české metropoli už jsou v Kolíně nad Rýnem, Berlíně i ve Francii. Nyní chovatelé vybrali deset mláďat od všech tří samic a proběhl letecký transport do Audubon Zoo v New Orleans. „Tamní kurátor Robert W. Mendyk je předním americkým specialistou na varanovité ještěry. V Americké asociaci zoo a akvárií (AZA) je zatím nemají a Audubon Zoo by mohla sehrát v USA podobnou roli zakladatelů chovu, jakou hrajeme v Evropě my,“ doufá kurátor Velenský.

I přes zmíněné komplikace s koronavirem se v trojském areálu povedlo připravit na cestu také samce vodušky abok, který míří do Tierparku Nordhorn v Německu. Do Zoo Hannover pak odjíždí dva samci a dvě samice maki trpasličích. Naopak z Dánska v nejbližších dnech dorazí dva gepardí samci – tato zvířata chová zoologická zahrada v Praze už od roku 1933, ale první mláďata samice Brita porodila teprve v roce 1972.