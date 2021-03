S určitou nadějí lékaři vzhlížejí k dubnu, kdy by se k nim mělo dostat větší množství dávek od firmy AstraZeneca a nově také od Johnson & Johnson. Ti „šťastnější“ z praktiků dosud obdrželi první zásilku se sto dávkami vakcíny.

Majitel ordinace ze Střešovic, který si nepřál být jmenován, převzal dodávku v polovině minulého týdne s jednodenním zpožděním, které způsobily nedostatečné kapacity distribuce. Zájem o očkování v jeho případě výrazně převyšoval možnosti. Bez problémů by prý hned objednal nejméně 170 lidí včetně mladších 70 let, zato ale chronicky nemocných.

Nepřehledný systém?

„Senioři dostanou dříve nebo později termíny v centrálních místech. Pro mě je teď daleko podstatnější naočkovat hodně rizikové lidi z mladších věkových skupin, kteří jsou ale oficiálně až další v řadě. Mám jich určitě aspoň 40. Jde například o lidi s chronickou obstrukční nemocí nebo těžké kardiaky,“ svěřil se anonymně lékař s dovětkem, že zvažuje „přemlouvání“ pacientů nad 70, aby se přepsali do centrálního systému. V důsledku by tak naočkoval více „svých“ lidí.

Ministerstvo zdravotnictví chce očkování mladších ročníků s chronickým onemocněním podle nejnovější verze řešit doporučenkou od ambulantního specialisty do centrálního očkovacího centra. Nepřehlednost systému očkování podle lékaře ze Střešovic podtrhuje i fakt, že každé centrum funguje v jiném tempu. Třeba v Berouně měl prý jednasedmdesátiletý pacient očkování už začátkem minulého týdne, ale osmasedmdesátiletí neměli v tu dobu termíny v Ústřední vojenské nemocnici.

„Systém není vůbec šťastný. A je to myslím důsledek toho, že nebyl připraven s předstihem tedy během listopadu, kdy se řešil PES, podle kterého se posléze už nic neřídilo. Nikdo neřešil objednávkový systém kdo bude co distribuovat, aby tam byla určitá propojenost atd.,“ dodal s povzdechem.

Nedostatečně využitá síť

Podle Sdružení praktických lékařů měla začátkem tohoto týdne vakcíny v lednici jen asi čtvrtina ze zhruba čtyř stovek pražských praktiků, z nichž má zájem o aplikaci vakcín proti koronaviru drtivá většina. Doktorka Jitka Adámková z Dejvic mohla na rozdíl od kolegy ze Střešovic zatím naočkovat všechny seniory i „chronické“ pacienty, kteří projevili zájem. „Může to být dáno i tím, že jsem vakcínu delší dobu neměla a řada seniorů se předtím přihlásila do centrálního systému,“ zamýšlela se. „Otázka je, jak to bude dál, až příští týden vakcíny dojdou,“ upozornila lékařka.

Konkrétní příslib druhé dodávky praktičtí lékaři v tuto chvíli nemají, přičemž nejprve by měla být rozeslána ta první těm, na které se zatím nedostal

Adámková nemá problém s logistikou očkování ani s její administrací v počítači. Injekčních stříkaček i jehel je podle ní na trhu dostatek a další nabídl zdarma magistrát. Síť ambulancí praktických lékařů považuje jedna z nich pro očkování za nedostatečně využitou. „Máme pocit, že nás ignorují,“ stěžuje si doktorka Adámková.

Podle ní stále vznikají nová očkovací centra. „Přičemž my jako praktici opakujeme jsme schopni očkovat, chceme očkovat, máme na to vybavení, nepotřebujeme na to žádnou dotaci ani příspěvek, jen nemáme vakcíny. A pak máte očkovací centra, kde nemají personál nebo pacienty, ale mají vakcíny,“ komentovala Adámková systém, který vnímá jako „absurdní“.

Lidé přicházející do její ordinace nemají k očkování příliš „dodatečných“ otázek. „Vzhledem k tomu, že se většinou delší dobu známe, je tam zřejmě silnější důvěra. Jen několik zájemců se z očkování odhlásilo kvůli negativním zprávám o vakcíně AstraZeneca. Uvidíme, jestli obavy opadnou po vyjádření agentury EMA. Špatná pověst se obtížně vrací zpět,“ dodala.