Architekt Jakub Klaška pro Deník: Co Zaha Hadid přinesla do světa architektury, to dále objevujeme a posunujeme dopředu.

Jak jste se dostal k příležitosti pracovat v ateliéru Zahy Hadid?

Studoval jsem architekturu a urbanismus v Praze na UMPRUM v ateliéru u profesorky Evy Jiřičné a odjel na stáž na univerzitu do Vídně, kde měla paní profesorka Hadid asi 15 let svoje studio. Zalíbilo se mi tam natolik, že jsem dokončil studium ve Vídni. Takže práce v ateliéru Zahy Hadid byl logický vývoj.

To zní skoro, jako by bylo jednoduché dostat se do jejího ateliéru.

Samozřejmě, že za přijetím do jejího studia bylo určité úsilí, musel jsem například předložit soubor studentských prací, které u přijímacího řízení zaujaly. Už při studiu v Praze mě práce Zahy fascinovala. Po dokončení diplomové práce, což byl návrh olympijského areálu pro hry v Berlíně, jsem dostal nabídku přesunout se do Londýna a pracovat v ateliéru Zahy Hadid.

Pracoval jste ve své diplomce s podobou starého olympijského areálu?

Právě, v Berlíně je historické území někdejšího olympijského parku, to jsem vzal a snažil se ho převést do podoby pro budoucí olympiádu. Ukázal jsem například některé digitální metody navrhování a pak jsem spekuloval, jak by mohl vypadat olympijský park budoucnosti.

Kolik lidí celkem pracuje v londýnském ateliéru Zahy Hadid?

Řádově čtyři stovky. Je tam přes padesát národností opravdu z celého světa.

Zapojil jste se hned do přípravy projektu kolem Masarykova nádraží v Praze?

V ateliéru působím sedm let. Na projektu Masaryčky se začalo pracovat v roce 2014, takže jsem byl u jeho začátků.

Jaký byl osobní podíl Zahy Hadid na tomto projektu?

Její osobní přínos je na všech projektech velký, zejména v té počáteční fázi. Projekt řešila samozřejmě celý, de facto všechno z celého návrhu patří k jejímu autorství, a to včetně urbanismu.

Jak se tak rozsáhlý projekt jako je tento, nazvaný Central Business District, vymýšlí?

Samotnému návrhu předchází řada experimentů a skic, na kterých se zkouší a hledá to nejlepší řešení. Zaha Hadid vždy kladla důraz na to, aby projekt fungoval jako celek a měl jasnou myšlenku, aby to nebyla kolekce různých stylů. U projektu Masaryčky bylo klíčové vyřešit území urbanisticky. V projektu revitalizace musíte přemýšlet nad tím, jak město znovu propojit, co v něm nefunguje a jak to zlepšit. Tady je území složité v tom, že se v něm nalézá spousta infrastruktury. Pro lidi není příjemné se teď v okolí Florence procházet.

Návrh si klade za cíl zanedbané území propojit Prahu 1 s Prahou 8 i s územím pod magistrálou. Je třeba si uvědomit, jak se lidé v této oblasti pohybují. Proto přibyl návrh zastřešení kolejiště, který lokalitu propojuje na druhou stranu směrem k hlavnímu nádraží. Cílem také bylo vytvořit náměstí a veřejná prostranství. V návrhu jsou tři vedle Masarykova nádraží, v polovině ulice Na Florenci a vedle autobusového nádraží.

Popisujete páteř toho území, ale první, co si člověk z vítězného návrhu Zahy Hadid zapamatuje, je zlatá věž na začátku u Masarykova nádraží.

Každý architekt má svůj rukopis, přičemž ten Zahy Hadid je velmi výrazný. Cokoli, co dělala, je na první pohled velmi čitelné. Ale proces navrhování je vždycky velmi komplexní. Talentovaný architekt řeší funkční i estetickou stránku najednou. Věž dává místu energii.

Skupina Penta, která je investorem, projekt odhalila veřejnosti před rokem a půl. Jak práce na něm pokračují?

Měli jsme několik konzultací na IPR, probíhala diskuse s městem. V roce 2019 má začít výstavba první, převážně kancelářské budovy v ulici Na Florenci. Stejně jako u jiných projektů, spolupracujeme s lokálním part-nerem, kterým je studio Jakub Cigler Architekti, a rozpracováváme jednotlivé fáze.

Jak se ateliér změnil po loňském úmrtí Zahy Hadid?

Ateliér teď vede partner kanceláře Patrik Schumacher, který se Zahou pracoval přes 25 let. Takže kontinuita je zachována. Co Zaha Hadid přinesla do světa architektury, to dále objevujeme a posunujeme dopředu. Její rukopis se vždy vyznačoval prostorovou bohatostí a velkorysostí, velkou energií a dynamikou. S digitální revolucí v architektuře se to začalo měnit v kontinuální organický prostor. Zájem o matematiku se sloučil se zájmem o přírodu. Návrhy jsou inspirované matematickými i přírodními principy a řády.

Jaké její další projekty ve světě rozvíjíte?

Teď se dokončuje první stavba, kterou Zaha navrhla pro New York. Je to bytový dům 520 West 28th Street na Manhattanu. Po světě existuje řada jejích projektů. Nám geograficky nejblíž aktuálně staví skupina Penta projekt Sky Park v Bratislavě, na území bývalé průmyslové zóny Čulenova. V Rakousku už existuje řada realizací, například skokanský můstek v Innsbrucku nebo knihovna ekonomické školy ve Vídni.

A z těch vzdálenějších končin?

Je hodně projektů v Číně, ateliér Zahy Hadid má pobočky v Pekingu a Hongkongu. Teď dokončujeme kancelářskou budovu s nejvyšším atriem na světě, které dosahuje 200 metrů, protože vlastně rotuje přes celou výšku toho mrakodrapu. Jsou tam mosty, které spojují různé kanceláře, a myšlenkou byla snaha o vizuální komunikaci. Aby se každý ze zaměstnanců, kteří pracují ve velké kancelářské budově, cítil být její součástí.

Navrhli jste také olympijský stadion pro připravovanou olympiádu v Tokiu, který však nakonec skončil mezi nerealizovanými návrhy.

To byl soutěžní návrh. Soutěž jsme vyhráli, ale potom po sérii ohlasů japonských architektů, kteří proti tomu bojovali, se nerealizuje. Nakonec budou stadion dělat místní. Návrh byl výjimečný tím, že to, co používáme jako konstrukci, je zároveň průchozí. Konstrukční systém vlastně umožňuje i cirkulaci v budově, jsou tam dlouhé mosty, přes které mohou návštěvníci chodit skrz celý stadion. To je hodně inovativní.

Před nedávnem se investoři trumfovali, kdo postaví nejvyšší mrakodrap, realitním veletrhům dominovaly megaprojekty… Platí to ještě?

Nej tam stále bude, ale ze současných trendů, je asi nejvýraznější udržitelnost. Pro investora je dobré mít budovu, která splňuje různé stupnice udržitelnosti. Pro nás architekty to přináší příležitosti, jak posunout architekturu dál. Nové technologie a architektura jdou ruku v ruce. My máme i divizi Zaha Hadid Architect Code, která vyvíjí nové tech-nologické postupy, ať už jde o RoboFold (pozn. technologie, jak pomocí robota ohýbat plechy, aby byly samonosné) nebo nanotechnologie, které umožňují navrhovat jinak fasády, protože existují samočisticí povrchy.

Digitální revoluce v architektuře už pár let probíhá, taky pracujeme v modelech s 3D tiskem, například u letiště pro Mexiko. Architekt musí mít otevřené oči a vědět, jakým směrem se technologie ubírají a nějak na to ve své tvorbě reagovat.