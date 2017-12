Co s nevhodnými dárky? Vrátit, vyměnit, nebo prodat

Každoročně na nás pod stromečkem čekají dárky, které nám mají udělat radost. Co když ale nesedí nebo neodpovídají našim představám? Vracet či měnit zboží je poměrně běžné, ale radíme jednat zavčasu. Navíc toto právo neplatí všude a rozhodně není neomezené.

Vracení či výměny nepodařených vánočních dárků jsou každoročním evergreenem. Nabídka zboží je nepřeberná a leckdo se „netrefí“ a koupí něco, co obdarovanému nesedí či to není zcela podle jeho představ. Obchodníci naštěstí tyto situace řešit umí a obzvlášť po Vánocích s nutností měnit zboží či vracet peníze určitě počítají.

Právo vrátit zboží nám ale zákon přiznává pouze ve vymezených případech, konkrétně pokud jsme nakoupili pomocí takzvané dálkové komunikace (tedy nejčastěji po internetu) nebo mimo prostory určené k podnikání (třeba na ulici). Čtrnáctidenní lhůta, kterou občanský zákoník dává na rozmyšlenou, je ale v období kolem Vánoc nedostačující. Kdo nakupoval na internetu s předstihem, mohl se o výhodu vrácení připravit.

„Řada e-shopů ale zákazníkům, kteří nakupují předem, jejich aktivitu kompenzuje a dává jim možnost zboží vrátit například do konce roku nebo až do konce ledna. Povinnost jít nad rámec zákona sice nemají, ale lákají-li před Vánoci zákazníky na prodlouženou možnost vrácení zboží, musejí ji dodržet,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Nezapomeňte také, že lhůta na odstoupení od smlouvy běží až od převzetí věci.“

Téměř vše můžete během čtrnáctidenní lhůty vybalit a vyzkoušet. Sdělením prodejci, že věc budete vracet, odstupujete od smlouvy. Na samotné vrácení zboží do obchodu máte od té chvíle dalších maximálně 14 dní. Zboží vracíte kompletní, pokud možno v původním obalu, nepoškozené, ale pokud nese stopy po vyzkoušení, právo odstoupit od smlouvy nezaniká. Prodejce vám musí vrátit peníze do 14 dnů od odstoupení, ale zpravidla to dělá rychleji.

Složitější je vracení zboží v běžných kamenných obchodech. Zde neexistuje zákonné právo cokoliv vrátit zpět bez udání důvodu, a tak si to každý obchod řeší po svém a zákazníci z toho mívají těžkou hlavu. „Možnost vrátit či vyměnit zboží je zejména ve velkých obchodech a řetězcích obvyklá, není to však povinnost podnikatele. Každý rok se stává, že řada spotřebitelů odchází s nepořízenou, protože konkrétní prodejce neumožnil vrátit zboží nebo zákazník nesplnil podmínky pro vrácení, které si každý obchodník může nastavit podle sebe,“ uvádí Lukáš Zelený.

Podmínky pro vrácení zboží jsou individuální a je dobré se podle nich řídit při výběru obchodu, zvlášť pokud si nejste jisti, zda se s dárkem trefíte. Většinou budete potřebovat původní účtenku, někdy i obal a všechny visačky. Některé obchody vám vrátí peníze, jiné vám nabídnou jen výměnu zboží či poukázku na další nákup.

„Lhůty jsou také individuální, nejkratší začínají na 14 dnech nebo obchodník určí pevné datum, do kdy lze zboží koupené před Vánoci vrátit. Běžná lhůta bývá kolem jednoho měsíce, ale výjimkou nejsou ani ty delší. Konkrétní informace hledejte v prodejních a reklamačních řádech, na účtenkách, ale hlavně se už při nákupech ptejte, zda to půjde, za jakých podmínek a do kdy,“ radí Zelený.

Prošvihli jste všechny lhůty nebo si z nabídky prodejce nic jiného nevyberete? Nezoufejte, ještě je tu jedna stále populárnější možnost. Povánoční výprodeje nedělají zdaleka jen obchody, ale čím dál častěji i domácnosti samy. Dárky se rozprodávají na inzertních či aukčních serverech nebo po sociálních sítích. Příležitostný odprodej domácích přebytků není podnikáním a nemusí se nikam hlásit.