Co s Libeňským mostem dál? Čeká se na ministerstvo a ve hře jsou dvě varianty

/ANKETA/ Technická správa komunikací (TSK) připravuje rekonstrukci Libeňského mostu. Od roku 2006 má platné územní rozhodnutí a z roku 2009 stavební povolení na rekonstrukci mostu. Jedná se de facto o sérii čtyř stavebních povolení, přičemž dvě jsou pozastavena kvůli probíhajícímu správnímu řízení ministerstva kultury, na jehož rozhodnutí se čeká. Ve hře jsou tedy dvě varianty, které TSK v úterý představila na svých stránkách.

Projekční řešení, které bylo schváleno, počítá s demolicí stávajících šesti mostů (s výjimkou pilířů hlavního mostu) a výstavbou čtyř nových mostních objektů. Součástí je i infrastruktura a přeložky inženýrských sítí.

Celý proces se může vrátit zpět

Tendr na zhotovitele stavby byl v roce 2016 přerušen a to z důvodu znovu zahájení řízení na Ministerstvu kultury, které by mělo stanovit, zda je či není most kulturní památkou. Pro TSK z toho vyplývá to, že se k Libeňskému soumostí musí chovat jako ke kulturní památce až do rozhodnutí ministerstva.

Pokud by se most stal památkou, příprava rekonstrukce by se vrátila zpět do roku 2005. Znovu by bylo nutné požádat o územní rozhodnutí a všechna stavební povolení. Pak by bylo nutné znovu vypsat veřejné soutěže na zhotovitele a správce stavby.

„Ministerstvo by v tomto případě chránilo spíše repliku mostu, než ten most, alespoň podle rozsahu toho, co se musí opravit,“ řekl včera serveru Idnes.cz primátorčin náměstek Petr Dolínek. Odhadovaný čas na přípravu rekonstrukce soumostí by se podle TSK pohyboval v rozmezí 4 až 5 let.

Nový problém

V případě, že by ministerstvo most nezařadilo mezi kulturní památky, může TSK pokračovat tam, kde přestala před zahájením řízení. Pokud by tedy magistrátní Odbor dopravních agend prodloužil platnost stavebního povolení, mohla by TSK dokončit již započaté tendry na zhotovitele a správce stavby. Rekonstrukce mostu by tak mohla začít na přelomu let 2018/2019.

V případě, že by ministerstvo most za památku neprohlásilo, je připraven náměstek Dolínek revokovat usnesení zastupitelů z roku 2016, kteří rozhodli, že se most nebude bourat. ale opravovat. Město by tak ještě během letošního roku mohlo navázat na vypsanou a přerušenou soutěž. Do konce roku by pak Praha vybrala zhotovitele a předat mu staveniště. Podle Dolínka by se doprava na most mohla vrátit až na přelomu let 2020 a 2021.

Mohl by se ale objevit nový problém. Pokud by nebylo možné pokračovat v soutěži, proto, že se TSK přeměnila z příspěvkové organizace na akciovou společnost, bylo by nutné připravit nové veřejné soutěže. Termín oprav by to posunulo až na podzim 2019.