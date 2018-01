V Troji vypluje velkokapacitní přívoz. Provizorní lávka bude až za rok a půl

V pondělí se konalo setkání představitelů hlavního města a Prahy 7, Prahy – Troje. Na schůzce se jednalo o Trojské lávce, Hlávkově a Libeňském mostu. Mezi Císařským ostrovem a Trojou bude v květnu zaveden velkokapacitní přívoz a bude vypsána soutěž na novou lávku. V případě Libeňského mostu se zpracovává projekt na jeho podepření. A Hlávkův most se nebude opravovat dříve než v roce 2020.

Schůzky se účastnili starostové obou městských částí, místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský, radní Prahy 7 Lenka Burgerová a náměstek primátorky Petr Dolínek, náměstkyně Petra Kolínská, zástupci společností TSK, IPR, Povodí Vltavy a zástupci krizového štábu. Starosta Prahy 8, který byl pozván, se už ráno ze schůzky omluvil. O Libeňském mostu prý průběžně jedná.

Co bude s Trojskou lávkou

Do konce týdne by Praha měla objednat velkokapacitní přívoz do míst mezi Trojou a Císařským ostrovem, těsně nad místem zřícené Trojské lávky. Tento přívoz by měl pojmout asi 200 pasažérů a mohl by jezdit při výrazně vyšším průtoku v korytě Vltavy. V současnosti je to 170 metrů krychlových. Tažné lano, na kterém by byl přívoz zavěšen, by nebyl v kolizi s vodáky. Přívoz by měl fungovat od května tohoto roku.

Bude vypsána architektonická soutěž na novou lávku, která by měla být umístěna mezi Císařským ostrovem a zoologickou zahradou a mělo by být vedeno jednání o umístění Trojské lávky asi ve stopě stávající lávky a měla by být v provozu asi v květnu či červnu příštího roku.

Posunuté bariéry na Libeňském mostě

Proces podepření Libeňského mostu byl zahájen a nyní se zpracovává detailní projekt. Tento proces by měl trvat 28 dní. Cílem podepření je obnovení hromadné dopravy na mostě. „Praha 7 požaduje, aby most byl buď opravován po částech, nebo aby v průběhu opravy mostu byl vybudován provizorní most vedle stávajícího mostu,“ uvedl starosta Jan Čižinský.

Dnes se zavedla nová linka X25, která jezdí asi do půlky mostu. Byly také posunuty bariéry, aby se autobusy mohly lépe otáčet. Minulý týden byl spuštěn přívoz P7, který jezdí z Holešovic do Karlína. Dopravní výbor chce také hledat další možnosti, jak zajistit náhradní dopravu přes Libeňský most. Hledá se i řešení chybějícího dopravního spojení na Bulovku. Ve hře je předělání linky 156, aby mohla jezdit na Bulovku.

Hlávkův most není v dobré kondici

Hlávkův most není v dobrém technickém stavu (dle měření na stupni šest ze sedmi možných). Most má platné územní rozhodnutí a zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, která by měla být hotová až v roce 2019. Předpokládaný začátek oprav je v roce 2020. Při opravě Hlávkova mostu bude možné zachovat MHD, protože most lze opravovat na dvě části.