Co přinesl rok 2017 v Praze

Rok 2017 se pomalu uzavírá, a proto je čas bilancovat. Pražský deník přináší souhrn těch nejdůležitějších událostí, které se staly v hlavním městě v tomto roce.

Nové varhany pro svatovítskou katedrálu vyrobí španělská firmaZástupci nadačního fondu v dubnu ohlásili na Pražském hradě jméno výrobce, který zhotoví nové varhany pro svatovítskou katedrálu. Bude jím varhanářská firma Gerharda Grenzinga z města El Papiol poblíž Barcelony. Firma do dnešních dnů postavila 138 nových varhan a uskutečnila přes 90 rekonstrukcí či restaurování historických nástrojů. Katedrální varhany mají být originálním dílem, které varhanář Grenzing (na snímku vpravo) postaví na míru prostoru Svatovítské katedrály. Ta má mimořádně složité členění a náročnou akustiku. Dosavadní Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě nad chórovou kaplí totiž mohou ozvučit pouze část chrámu. Nové varhany za 80 milionů mají ukončit dostavbu katedrály, která v současnosti patří církvi i státu. Nadační fond na ně zatím ve veřejné sbírce vybral 50 milionů korun. Varhany by se měly rozeznít v říjnu 2019.

Zákon vyhnal kuřáky do ulic. V centru metropole je kontrolovala hlídkaZapálit si cigaretu v hospodě, baru či klubu? Od jednatřicátého května 2017 zakázáno. Nový zákon vyhnal kuřáky na ulici. Zvlášť v centru metropole to přineslo velké nepříjemnosti, místní obyvatelé si valem stěžovali na hluk. Radnice Prahy 1 se proto odhodlala ke kontroverznímu kroku. Najala soukromou agenturu, respektive protikuřáckou hlídku a pod označením Antikonfliktní tým ji vyslala kontrolovat pořádek. Hlavně v ulicích Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, Masná, Jakubská a Malá Štupartská, kde byla situace s rušením nočního klidu nejhorší. Téměř okamžitě se však zvedla masivní vlna kritiky nejen na sociálních sítích. Kuřáci si stěžovali na nevhodné chování členů hlídky, některým prý bylo dokonce vyhrožováno. Nejsilněji zazníval argument: radnice nemá právo pověřovat zaměstnance soukromé bezpečnostní agentury, aby zajišťovali pořádek v ulicích. Praha 1 proto už na konci srpna ohlásila, že nehodlá antikonfliktnímu týmu prodloužit smlouvu. Statistiky městské policie v téže době prokázaly, že počet případů rušení nočního klidu a porušení zákazu kouření se meziročně výrazněji nezvedl.

Cestování metrem se komplikovalo. A další problémy se ještě dají čekatNěkteré stanice pražského metra zdaleka nejsou v dobré kondici. Dlouhých sedm měsíců trvala rekonstrukce stanice Jinonice na trase B. Otevřela se až v druhé polovině srpna 2017. Jenže ještě před otevřením Jinonic, tedy v červnu, cestující zaznamenali výraznou komplikaci na klíčovém dopravním uzlu ve stanici Muzeum na trase A. Ve směru Depo Hostivař lidé nemohli vystoupit. Byli nuceni dopravit se až na Náměstí Míru a poté se opačným směrem vrátit. Už v září pak následovala další rána uzavření výstupu z metra na Anděl kvůli výměně starých sovětských eskalátorů, na nichž se v minulosti zranilo několik lidí. A komplikace ustat nemají naopak. Hned od 2. ledna se cestující mohou rozloučit s tím, že by se dostali do stanice Náměstí Republiky. A to na celých osm měsíců, dle odhadu dopravního podniku. Také zde prý především půjde o výměnu zastaralých eskalátorů.

Vichřice způsobila milionové škodyRozsáhlé polomy způsobila v metropoli koncem října vichřice Herwart. Zástupci Lesů hlavního města zaznamenali v Praze asi 300 metrů krychlových polomů. Kvůli popadaným stromům byly pro návštěvníky uzavřeny pražské hřbitovy a na doporučení hasičů také areál Pražského hradu. Vítr rovněž přelomil střechu Průmyslového paláce na Výstavišti a poničil halu v místech vyhořelého levého křídla. Kvůli poškození stavby byla předčasně ukončena i výstava Designblok. Nejvíce stromů asi 100 metrů krychlových padlo k zemi v Kunratickém lese. V pražských parcích zaznamenali lesníci největší škody ve Stromovce.







Skončila oprava Nuselského mostuV hlavním městě dělníci dokončili po šesti letech generální opravu Nuselského mostu, který je od listopadu opět průjezdný ve všech jízdních pruzích. Most trápily problémy se zatékáním vody do nosné konstrukce a do tubusu metra. Rezivěla výztuž a beton degradoval. Silničáři se proto věnovali opravám betonového pláště, vozovky a výměně izolace. Opravy na mostě začaly už v roce 2011 a byly rozloženy hned do čtyř etap, přičemž nejnáročnější byla ta poslední, která se týkala opravy betonového povrchu nosné konstrukce mostu. K ní se stavaři dostávali pomocí lávek.

Trojská lávka se zřítila do Vltavy. Více než stovka pražských mostů je na tom zle

Čtyři lidé se zranili poté, co se 2. prosince 2017 zřítila do Vltavy Trojská lávka. Byla v zoufalém technickém stavu, na což hned několikrát upozornila Technická správa komunikací. Naposledy v souhrnné informaci z dubna 2016. Zde byl stav další více než stovky pražských mostů a lávek označen za špatný, velmi špatný, nebo dokonce havarijní. Doposud nikdo z vedení města nevyvodil politickou odpovědnost. Tu trestní zatím prověřuje policie. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nařídila komplexní prověrku všech pražských mostů. Nejhůře jsou na tom Libeňský a Hlávkův. Náměstek Krnáčové Petr Dolínek (ČSSD) ujistil, že se oba začnou opravovat v první polovině roku 2018.