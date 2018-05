Co nosila Saxana či Arabela? Výstava ukáže unikátní filmové kostýmy

Šaty královské rodiny z Arabely. Oblečení z klasické komedie Vrchní, prchni! a oscarových Ostře sledovaných vlaků. V Galerii Tančící dům začíná výstava Retro biják 60. – 90. let. Ta představí 200 kostýmů ze 70 československých filmů a seriálů. Většinu z nich uvidí veřejnost úplně poprvé.

Výstava filmových kostýmů v Galerii Tančící dům připomene slávu československé kinematografie. Navštívit ji budete moci od jara do podzimu. Těšit se můžete na kostýmy z nesmrtelných snímků, jako jsou komedie Vrchní, prchni! a Což takhle dát si špenát, oscarového filmu Ostře sledované vlaky, muzikálu Starci na chmelu nebo pohádkového seriálu Arabela.



„Originální kostýmy z filmů doplníme dobovými fotografiemi, plakáty a dalšími filmovými rekvizitami tak, aby co nejlépe vystihly to nejznámější z konkrétního díla,“ vysvětlila kurátorka výstavy Jana Sommerová. Většinu šatů z výstavy Retro biják 60. – 90. let veřejnost doposud nikdy neviděla.

Podívat se tak budete moci na 200 kousků oblečení z téměř 70 filmů, pohádek a seriálů, které vznikly v období od 60. do 90. let minulého století. Všechny vystavené kostýmy jsou originály zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize.



Výběr filmů kurátorka sestavila na základě hlasování 400 tisíc diváků. Expozice tak ukáže průřez tím nejpopulárnějším z československé kinematografie. Galerie Tančící dům se po velmi úspěšné výstavě Retro 70. a 80. let z roku 2016 opět vrací do druhé poloviny minulého století.

Tentokrát půjde o největší filmovou výstavu v bývalém Československu od roku 1987. Čtyři patra Galerie Tančící dům na několik měsíců ožijí díky slavným tvářím stříbrného plátna i televizních obrazovek. Prohlédnete si třeba kostýmy Ivy Janžurové, Jiřiny Bohdalové, Josefa Abrháma či Tomáše Holého.



Výstavu Retro biják 60. – 90. let můžete navštívit v Galerii Tančící dům od 16. května do 14. října. A to každý den mezi 9. a 20. hodinou. Dospělí za vstupenku zaplatí 190 korun. Vstupenka pro děti pak bude stát 50 korun.